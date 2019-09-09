2019-09-09T16:07:12+03:00
Общество

ТМИИ покажет тулякам портреты XVIII — XIX вв., привезенные из Третьяковской галереи

Экспозиция включает в себя 26 произведений классиков русской живописи
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ТМИИФото: ТМИИ
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XVIII — XIX века в русской живописи — период большого взлета изобразительного искусства в России. Реформы Петра I, открытие Петербургской академии художеств, появление оригинальных выдающихся портретистов своего времени — все это по праву знаменует «золотой век» русской живописи, в том числе и портретного искусства.

С 13 сентября в Тульском музее изобразительных искусств начнет свою работу выставка «Живопись из Государственной Третьяковской галереи. Русский портрет XVIII — первой половины XIX вв». Открытие экспозиции приурочено к 100-летию музея.

В числе экспонатов туляки и гости города смогут увидеть 26 полотен кисти выдающихся живописцев, таких как В. Боровиковский, К. Брюлов, А. Венецианов, Ф. Горецкий, Г. Грот, А. Егоров, С. Зарянко, О. Кипренский, Д. Левицкий, Т. Нефф, П. Орлов, Ф. Рокотов, М. Скотти, Ф. Топоров, В. Тропинин, П. Шамшин, В. Шебуев.

Тульский музей изобразительных искусств открывает свои двери для всех желающих с 10:00 до 20:00 в соответствии с режимом работы. Выставка продлится до 30 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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