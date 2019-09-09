Фейерверк, «летающие люди», «Рондо»: Как туляки отпраздновали День города-2019
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области, открылись утром 7 сентября.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Со сцены на площади Ленина звучали поздравления с праздником. Активные жители города получили награды.
Сотни туляков принимали участие в забегах на разные дистанции. Полумарафон «Оружейная столица» совмещал забег и экскурсию по центру города.
Фото: Алексей ФОКИН
Забег проходил на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Он объединил жителей разных возрастов, начиная от 2 лет.
Фото: Администрация города
В этот день Пролетарская набережная стала Спортивной. Здесь проходили соревнования по стритболу, мастер-классы тренерского состава проекта «Город спорта», показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города, награждение знаками отличия ГТО.
Фото: Алексей ФОКИН
В День города туляки сыграли в «Тульский рубеж». Командно-историческая игра прошла на площади Ленина в Туле.
Фото: Алексей ФОКИН
В игре приняли участие больше 20 команд из городов Засечной черты Тульской области: Тулы, Алексина, Белева, Богородицка, Венева, Дубны, Епифани, Дедилова, Одоева, Плавска, Чекалина, Крапивны.
Фото: Алексей ФОКИН
Игроки соревновались в ловкости, смелости, выносливости, демонстрировали свои знания в истории родного края.
Фото: Алексей ФОКИН
За вкусную составляющую праздника отвечал гастрофестиваль.
Фото: Алексей ФОКИН
В шатрах на Крестовоздвиженской площади гостей угощали чебуреками с картофелем, разными блюдами с печеным картофелем, кофе по-тульски.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
На городском чаепитии на ул. Металлистов жителей жителей ждали картофель печеный со сливками, открытые пироги, пирожки с разными начинками, чай из самовара с конфетами.
Фото: Алексей ФОКИН
Одновременно на ул. Менделеевской проходили презентации-дегустации мясных изделий, чая, пряников и пастилы, кофе со сгущенкой от местных производителей.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Днем состоялся III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославля и Владимирской области прошли по главной площади города. Участниками парада также стали сразу несколько детских духовых оркестров.
Фото: Администрация города
Для туляков и гостей города звучали произведения классической музыки, военных лет, современные зажигательные ритмы и мелодии из популярных кинофильмов.
Фото: Алексей ФОКИН
Впервые в русле реки Упы на Казанской набережной выступили флайбордисты сборной России.
Фото: Алексей ФОКИН
Среди зрителей их также прозвали «летающими людьми».
Фото: Алексей ФОКИН
С помощью флайборда - специальной доски — они взмывали ввысь, демонстрируя свое мастерство.
Фото: Алексей ФОКИН
В прошлом году спортсмены показали шоу в Туле на площади Ленина. Но в этот раз оно стало более масштабным.
Фото: Алексей ФОКИН
На 873 день рождения города жителям и гостям областной столицы подарили фестиваль JAZZPORT. Почти три часа на Казанской набережной звучала джазовая и популярная музыка в традиционных и современных интерпретациях.
Фото: Администрация города
Живым исполнением гостей порадовали Карина Кожевникова, Таис Урумидис, Илья Киреев, а также Яна Арндт и участники проекта «Голос» - Олика Громова, София Ацбеха-Негга и Мария Панюкова.
Фото: Администрация города
Хедлайнером концертно-развлекательной программы стал Александр Иванов и группа «Рондо». В их исполнении прозвучали хиты, любимые публикой.
Фото: Администрация города
В завершение празднования прогремел красочный салют.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU