Фейерверк, «летающие люди», «Рондо»: Как туляки отпраздновали День города-2019

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области, открылись утром 7 сентября.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Со сцены на площади Ленина звучали поздравления с праздником. Активные жители города получили награды.

Сотни туляков принимали участие в забегах на разные дистанции. Полумарафон «Оружейная столица» совмещал забег и экскурсию по центру города.

Фото: Алексей ФОКИН

Забег проходил на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Он объединил жителей разных возрастов, начиная от 2 лет.

Фото: Администрация города

В этот день Пролетарская набережная стала Спортивной. Здесь проходили соревнования по стритболу, мастер-классы тренерского состава проекта «Город спорта», показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес-клубов города, награждение знаками отличия ГТО.

Фото: Алексей ФОКИН

В День города туляки сыграли в «Тульский рубеж». Командно-историческая игра прошла на площади Ленина в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН

В игре приняли участие больше 20 команд из городов Засечной черты Тульской области: Тулы, Алексина, Белева, Богородицка, Венева, Дубны, Епифани, Дедилова, Одоева, Плавска, Чекалина, Крапивны.

Фото: Алексей ФОКИН

Игроки соревновались в ловкости, смелости, выносливости, демонстрировали свои знания в истории родного края.

Фото: Алексей ФОКИН

За вкусную составляющую праздника отвечал гастрофестиваль.

Фото: Алексей ФОКИН

В шатрах на Крестовоздвиженской площади гостей угощали чебуреками с картофелем, разными блюдами с печеным картофелем, кофе по-тульски.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На городском чаепитии на ул. Металлистов жителей жителей ждали картофель печеный со сливками, открытые пироги, пирожки с разными начинками, чай из самовара с конфетами.

Фото: Алексей ФОКИН

Одновременно на ул. Менделеевской проходили презентации-дегустации мясных изделий, чая, пряников и пастилы, кофе со сгущенкой от местных производителей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Днем состоялся III Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Оркестры из Москвы, Липецка, Орла, Новороссийска, Ярославля и Владимирской области прошли по главной площади города. Участниками парада также стали сразу несколько детских духовых оркестров.

Фото: Администрация города

Для туляков и гостей города звучали произведения классической музыки, военных лет, современные зажигательные ритмы и мелодии из популярных кинофильмов.

Фото: Алексей ФОКИН

Впервые в русле реки Упы на Казанской набережной выступили флайбордисты сборной России.

Фото: Алексей ФОКИН

Среди зрителей их также прозвали «летающими людьми».

Фото: Алексей ФОКИН

С помощью флайборда - специальной доски — они взмывали ввысь, демонстрируя свое мастерство.

Фото: Алексей ФОКИН

В прошлом году спортсмены показали шоу в Туле на площади Ленина. Но в этот раз оно стало более масштабным.

Фото: Алексей ФОКИН

На 873 день рождения города жителям и гостям областной столицы подарили фестиваль JAZZPORT. Почти три часа на Казанской набережной звучала джазовая и популярная музыка в традиционных и современных интерпретациях.

Фото: Администрация города

Живым исполнением гостей порадовали Карина Кожевникова, Таис Урумидис, Илья Киреев, а также Яна Арндт и участники проекта «Голос» - Олика Громова, София Ацбеха-Негга и Мария Панюкова.

Фото: Администрация города

Хедлайнером концертно-развлекательной программы стал Александр Иванов и группа «Рондо». В их исполнении прозвучали хиты, любимые публикой.

Фото: Администрация города

В завершение празднования прогремел красочный салют.

Фото: Алексей ФОКИН