2019-09-08T13:35:07+03:00
Общество

Тест ко дню рождения Л. Н. Толстого: что туляки знают о писателе

Предлагаем пройти тест на знание фактов о жизни Льва Толстого
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 сентября нашему земляку, великому писателю Л. Н. Толстому исполняется 191 год. Его любят и почитают как в России, так и за рубежом. С его произведениями знаком каждый еще со школьной скамьи, многие его романы были экранизированы по нескольку раз, даже иностранными режиссерами. А небольшое местечко, находящееся на территории Тульской области, Ясная Поляна — родовое имение, принадлежавшее писателю — стало одним из центральных туристических маршрутов не только города, но и страны.

В честь дня рождения великого классика русской литературы «Комсомолка» подготовила для своих читателей тест, благодаря которому они смогут проверить свои знания о Л. Н. Толстом и, возможно, узнать о нем кое-что интересное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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