Тест ко дню рождения Л. Н. Толстого: что туляки знают о писателе

9 сентября нашему земляку, великому писателю Л. Н. Толстому исполняется 191 год. Его любят и почитают как в России, так и за рубежом. С его произведениями знаком каждый еще со школьной скамьи, многие его романы были экранизированы по нескольку раз, даже иностранными режиссерами. А небольшое местечко, находящееся на территории Тульской области, Ясная Поляна — родовое имение, принадлежавшее писателю — стало одним из центральных туристических маршрутов не только города, но и страны.

В честь дня рождения великого классика русской литературы «Комсомолка» подготовила для своих читателей тест, благодаря которому они смогут проверить свои знания о Л. Н. Толстом и, возможно, узнать о нем кое-что интересное.