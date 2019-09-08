Вячеслав Романов предпринимателям: При вашем желании и с нашей поддержкой все получится!

Понимая всю важность развития предпринимательской сферы, государство старается оказать бизнесменам помощь на всех уровнях. Тульский регион в этом вопросе в числе наиболее продвинутых и эффективных.

Какие меры поддержки предпринимателей действуют в нашем регионе? Кто может на них рассчитывать и как их получить? На эти и другие вопросы отвечает председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

- Вячеслав Михайлович, какую помощь могут получить начинающие предприниматели при открытии своего дела?

- В Тульской области для достижения в 2024 году целей, поставленных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», организована гибкая система, направленная на развитие бизнеса в Тульской области. Важнейшую роль в реализации поставленных задач играет создание центра «Мой бизнес», который оказывает широкий перечень услуг по вопросам осуществления предпринимательской деятельности как уже зарегистрированным организациям и ИП, так и физическим лицам, планирующим создание собственного бизнеса.

Помогут комплексно

- Предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес» для получения бесплатных консультаций по вопросам правового обеспечения деятельности, бухучету, финансовому планированию, принять участие в бесплатных образовательных программах, форумах, круглых столах. К каждому представителю бизнеса индивидуальный подход, в результате чего он получает информацию, необходимую в его конкретном случае. Начинающим здесь помогут в формировании пакета документов для регистрации бизнеса.

Центр «Мой бизнес» стал единой точкой входа для предпринимателей. При этом важен комплексный подход: консалтинг, обучение, льготное финансирование бизнеса и аренда с государственной поддержкой – все это на базе бизнес-инкубатора, где в перспективе будет функционировать IT-кластер и уже ведется отбор резидентов.

Внимание производству - Вячеслав Михайлович, а для производственников в сфере МСП есть специальные программы?

- Конечно! Для реализации мер поддержки малых и средних производственных предприятий на базе центра «Мой бизнес» функционирует инжиниринговый центр, куда можно обратиться за целым рядом услуг. На условиях софинансирования Центр инжиниринга оплачивает до 90 % стоимости услуг по техническому аудиту, разработке программ модернизации, патентные, инженерно-исследовательские, проектно-конструкторские, расчетно-аналитические услуги для производственных предприятий в секторе МСП.

- Если предприниматель находится далеко от областного центра, у него есть шанс получить оперативную информационную поддержку?

- Да. В Тульской области с этого года внедрен новый институт поддержки – бизнес-гид. В его задачи входит адресное сопровождение проектов предпринимателей, взаимодействие с региональной инфраструктурой поддержки бизнеса и создание комфортной среды для ведения бизнеса путем снижения административного давления.

В каждом МО региона выбран свой бизнес-гид, чтобы предприниматель получил консультацию на месте. Контакты бизнес-гидов можно найти на сайтах муниципальных образований.

Кроме того, мы успешно опробовали институт наставничества. Задачи наставников: передача положительного опыта в ведении собственного бизнеса, успешной адаптации и внедрении в бизнес-среду.

- С какими идеями к вам обращаются будущие предприниматели?

- Их много, есть очень интересные и нестандартные предложения: например, производство розливного мороженого по собственной рецептуре, выпуск экологической продукции, изготовление материала, из которого можно делать скульптурные композиции и даже производство циркового оборудования. Наше молодое поколение в хорошем смысле фонтанирует идеями, наша задача - помочь им в реализации их планов.

- Планы – это хорошо, но где взять средства на осуществление бизнес-идей?

- Для тульских предпринимателей разработаны и реализуются продукты льготного кредитования: микрозайм до 5 млн рублей при ставке от 1 до 7,25 % годовых, срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней. Также Тульский областной гарантийный фонд может выступить поручителем при получении кредита на бизнес.

Поддержать экспортеров

- В Тульской области несколько сотен предприятий реализуют свою продукцию на внешних рынках. Какая помощь оказывается им?

- Для экспортеров в сегменте МСП действует центр поддержки экспорта, который оказывает консультации по внешнеэкономической деятельности, участвует в международных и межрегиональных мероприятиях по поиску партнеров, проводит маркетинговые исследования по выводу продукции на иностранный рынок, помогает в модернизации существующего сайта и оплате затрат на международную сертификацию продукции.

Есть итоги

- Вячеслав Михайлович, каковы на ваш взгляд основные «вехи» текущего года в реализации программы по поддержке предпринимательства.

- Помимо открытия уже упомянутого бизнес-инкубатора и расширения линейки льготного кредитования отмечу, что для бизнес-сообщества Тульской области проведено более 20 форумов, семинаров и круглых столов, в том числе, «Женщина может все!», «Экспорт в АПК» и «Бизнес-инжиринг».

В текущем году планируется вовлечь в наши проекты более 5 600 физических лиц и более 2 000 предпринимателей, обеспечить выход на экспорт 59 региональных предприятий малого и среднего бизнеса, создать участниками проектов более 1 000 новых бизнесов, расширить портфель микрозаймов на 70 %. До конца года мы планируем провести ряд крупных мероприятий, где ждем работающих предпринимателей и тех, кто только хочет открыть свой бизнес.

В декабре подведем итоги регионального конкурса «Предприниматель года-2019» и регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Призываем заявить о себе и своем бизнесе, поделиться личной историей успеха. Победители получат по 100 тыс. рублей на продвижение своего дела и дополнительные бонусы от партнеров.

Прием заявок в конкурсе «Молодой предприниматель России» стартовал 27 августа и продлится до 17 сентября. Мы ждем активных людей, не боящихся ответственности, ставящих перед собой амбициозные цели. Только вместе мы сможем создать комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности в нашем регионе и вывести малый и средний бизнес на новый уровень.

- Вячеслав Михайлович, что бы вы посоветовали тем, кто пока еще носит мысли об открытии своего дела в голове?

- Не надо бояться сделать свой первый шаг в предпринимательстве: при желании и с нашей поддержкой у вас все получится! Надо только идти вперед, не бояться, не останавливаться на достигнутом. Результат – в развитии и трудолюбии! Помните: наши двери всегда открыты для вас!