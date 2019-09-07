Алексей Дюмин школьникам: Впереди у вас много ярких открытий

Место выбрано не случайно. В День знаний учеников тульского Центра образования №4 на ул. Рогова, 30 ждал большой сюрприз – новый учебный корпус на 100 мест. Средства на строительство выделены в рамках нацпроекта «Образование» при участии Алексея Дюмина.

Строительство здания дало возможность принимать всех детей, проживающих на закрепленной территории, и при этом не уйти на двусменное обучение.

– Пусть для каждого из вас День знаний будет радостным, добрым, праздничным. Особенно для первоклассников, которые начинают интересную школьную жизнь. Впереди у вас много ярких открытий. Вы получите здесь новые знания и обретете верных друзей. Желаю вам отличных оценок! А тем, для кого этот год выпускной, – хочу пожелать уверенности в своих силах и удачи на будущих экзаменах. Ребята, учитесь, и пусть все у вас получается! Учителям желаю терпения и прилежных учеников! Родителям – побольше поводов гордиться успехами своих детей! – сказал Глава региона.

После праздничной линейки Алексей Дюмин вместе с первым заместителем главы администрации Тулы Владиславом Галкиным, министром образования Тульской области Алевтиной Шевелевой и директором учебного заведения Евгением Степановым осмотрел благоустроенную территорию Центра образования и посетил новый школьный корпус.

– На 2019 год в рамках нацпроекта «Образование» в областном центре запланировано начало строительства новой школы на 600 мест в микрорайоне «Времена года», – сообщил Владислав Галкин. – В этом году будут достроены и приступят к работе два детских сада в Туле (на 195 мест), до 2021 года планируется построить еще 5 детских садов.

Главу региона интересовали вопросы о количестве детей, обучающихся в регионе во вторую смену, об укомплектованности учебного центра учителями, вопросы безопасности.

– Во вторую смену в новом учебном году будут учиться порядка 1 400 детей в двух муниципальных образованиях – Туле и Донском, – рассказала Алевтина Шевелева. – Все школы с двусменным обучением расположены в старых микрорайонах с плотной застройкой и отсутствием свободных земельных участков. При строительстве новых школ в приоритете вновь строящиеся микрорайоны. В правительство РФ от Тульской области подана заявка на участие в федеральной программе по строительству школ в 2021–2022 годах.

– Школа полностью укомплектована учителями, – ответил на вопросы губернатора Евгений Степанов. – В этом году к нам пришло много молодых педагогов. Что касается безопасности, то все здания школы оборудованы видеонаблюдением, ограждением-проходной с двумя секциями «Анти-паника» и программным комплексом для идентификации учащихся, сотрудников и гостей школы.

– В регионе уделяется большое внимание повышению квалификации учителей, – подчеркнул Алексей Дюмин. – По соглашению с МГИМО, тульские учителя из регионального клуба «Учитель года» в июле прошли там обучение. Следующее обучение планируется осенью. Надо проработать возможность повышения квалификации в МГИМО для учителей сельских школ.

И даже технопарк

Новый корпус школы впечатляет: он включает 11 кабинетов для проведения занятий по основным учебным дисциплинам, мастерские для мальчиков, кабинеты домоводства для девочек, спортзал, актовый зал с гримерной, библиотеку, столовую, медблок, кабинет логопеда и др.

– Новое здание будет использоваться для развития в 5–11 классах углубленного изучения технических и естественнонаучных дисциплин, – отметил Евгений Степанов. – Предусмотрен мини-технопарк для проведения занятий в рамках дополнительного образования. Спасибо правительству Тульской области и лично Алексею Геннадьевичу за внимание, которое оказывается нашему Центру образования и всем учебным заведениям региона.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

После линейки мы побеседовали с учителями и родителями.

- Новый корпус покорил ребят величиной и оснащенностью. Здание оборудовано по последнему слову техники, - говорит учитель физической культуры Эдуард Булатуков. - Спортзал позволяет принимать все положенные нормативы. Таким возможностям нельзя не радоваться!

- У меня две дочери. Одна в этом году пошла в девятый класс, другая – в четвертый. Обе в восторге от нового здания, - рассказала тулячка Елена Настасина. - Им хочется опробовать его возможности на практике. Все новое всегда вызывает интерес! Важно, что школа и регион заботятся о том, чтобы наши дети получали знания в комфортных и безопасных условиях.