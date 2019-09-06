В Туле на пр. Ленина машина въехала в веранду кафе
Обломки конструкций, мебель и предметы интерьера оказались на полу [фото], [видео]
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле на проспекте Ленина, 57 машина въехала в веранду кафе.
Фото: Алексей ФОКИН
Предположительно, легковушка вылетела с проезжей части. Затем проехала поперек тротуара и врезалась в заведение.
Фото: Алексей ФОКИН
В результате веранда оказалась разнесена. На полу валяются кадки с цветами, рассыпана земля, опрокинута мебель.
Фото: Алексей ФОКИН
По предварительным данным, ДТП произошло поздним вечером. В этот момент никого на веранде не было.
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле на пр. Ленина машина въехала в веранду кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU