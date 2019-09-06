2019-09-06T14:17:58+03:00
Происшествия

В Туле на пр. Ленина машина въехала в веранду кафе

Обломки конструкций, мебель и предметы интерьера оказались на полу [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на проспекте Ленина, 57 машина въехала в веранду кафе.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Предположительно, легковушка вылетела с проезжей части. Затем проехала поперек тротуара и врезалась в заведение.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В результате веранда оказалась разнесена. На полу валяются кадки с цветами, рассыпана земля, опрокинута мебель.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, ДТП произошло поздним вечером. В этот момент никого на веранде не было.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на пр. Ленина машина въехала в веранду кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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