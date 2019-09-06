В Туле построят центр ядерной медицины

Бесплатная прививка от гриппа в Москве-2019: Около станций метро, в центрах госуслуг и в парках

При желании можно уколоться и в обычной поликлинике. Рассказываем, где и как сделать бесплатную прививку от гриппа в Москве осенью 2019 года