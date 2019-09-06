2019-09-06T12:22:38+03:00
Здоровье

В Туле построят центр ядерной медицины

Ежегодно в нем можно будет обследовать более 5 тысяч пациентов
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Весной 2020 года в Туле может начать работу центр ядерной медицины. Его построят на территории Тульского областного онкологического диспансера.

Таким образом, в регионе появится единый комплекс диагностики онкологических заболеваний, как первичной – лабораторной, так и уточняющей – ПЭТ-КТ.

Позитронно-эмиссионная томография (или ПЭТ-КТ) дает возможность обнаружить в организме опухолевые очаги небольших размеров, максимально рано диагностировать рецидивы и метастазы, проводить эффективную дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных новообразований

На данный момент тульские врачи направляют больных, нуждающихся в проведении ПЭТ-КТ, в Москву, Воронеж или Орел. В центре можно будет обследовать более 5 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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