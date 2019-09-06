В Туле построят центр ядерной медицины
Весной 2020 года в Туле может начать работу центр ядерной медицины. Его построят на территории Тульского областного онкологического диспансера.
Таким образом, в регионе появится единый комплекс диагностики онкологических заболеваний, как первичной – лабораторной, так и уточняющей – ПЭТ-КТ.
Позитронно-эмиссионная томография (или ПЭТ-КТ) дает возможность обнаружить в организме опухолевые очаги небольших размеров, максимально рано диагностировать рецидивы и метастазы, проводить эффективную дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных новообразований
На данный момент тульские врачи направляют больных, нуждающихся в проведении ПЭТ-КТ, в Москву, Воронеж или Орел. В центре можно будет обследовать более 5 тысяч пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU