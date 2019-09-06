В Туле суд арестовал после матча "Арсенал"-ЦСКА 20 болельщиков

Центральный районный суд Тулы арестовал 20 человек от 3 до 5 суток. Еще 33 болельщика заплатят административные штрафы в размере от 1 000 до 20 000 рублей.

Двум нарушителям назначены обязательные работы от 40 до 90 часов. В общем счете вынесено 55 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Полицейские задержали нарушителей в день матча «Арсенал» (Тула) – «ЦСКА» (Москва). Болельщиков привлекли к ответственности по трем статьям - «передвижение в общественном месте, если массовое одновременное передвижение граждан в общественных местах повлекло нарушение общественного порядка», «мелкое хулиганство», «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, при отсутствии в действиях уголовно наказуемого деяния».