2019-09-06T10:24:48+03:00
Общество

В Туле суд арестовал после матча "Арсенал"-ЦСКА 20 болельщиков

Еще 33 человека отделались штрафами
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Тулы арестовал 20 человек от 3 до 5 суток. Еще 33 болельщика заплатят административные штрафы в размере от 1 000 до 20 000 рублей.

Двум нарушителям назначены обязательные работы от 40 до 90 часов. В общем счете вынесено 55 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Полицейские задержали нарушителей в день матча «Арсенал» (Тула) – «ЦСКА» (Москва). Болельщиков привлекли к ответственности по трем статьям - «передвижение в общественном месте, если массовое одновременное передвижение граждан в общественных местах повлекло нарушение общественного порядка», «мелкое хулиганство», «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, при отсутствии в действиях уголовно наказуемого деяния».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле на проспекте Ленина легковушка разнесла веранду кафе
В Туле прошли соревнования по спортивному ориентированию
7 сентября в Туле будет введен режим ограничения движения транспорта
В Туле появился брендированный трамвай ТМИИ
Жительница Тульской области отвлеклась на разговор и лишилась девяти тысяч рублей
«Тулица» уступила «Жетысу» в Казани
В тульском Заречье прошло «Вишневое чаепитие»
Тула входит в топ-3 городов, где пройдут самые интересные опен-эйры
Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота "Арсенала" в матче с ЦСКА
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
День города Тулы вошел в ТОП событий выходных
За последние несколько лет количество выбросов в Туле сократилось на 30%
В Тульской области двое нападали на пенсионеров и грабили их имущество
В Туле закрывается сезон молодежного пространства «Газон»
Погода в Туле 6 сентября: облачно с прояснением и +24 градуса
На Баташевском мосту в Туле установили камеры
В Тульском Заречье разбили стекло салона сотовой связи
Рядом с рекой Тулицей обнаружилась стихийная свалка мусора
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
Игра ЦСКА в Туле закончилась штрафом команды на 80 тысяч
В Тульской области создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства
«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»
Ко Дню рождения Тулы жители посвятили городу песню и сняли клип
В Туле на ул. Октябрьской неизвестные разбили окно в салоне сотовой связи
Сырокопченые новинки и ретрофотозону представит на ежегодном Торжище Тульский мясокомбинат
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков длячастных лиц
Житель Тульской области похитил автомобильный аккумулятор и два колеса