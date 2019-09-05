В Туле появился портрет футболиста «Ливерпуля»

В Туле по адресу: Болдина, 124 появился новый арт-объект. На гаражах около многоэтажных домов появилось уникальное граффити. На нем изображен лучший игрок Лиги Чемпионов — футболист из «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексея ФОКИНА

Автор портрета — Дмитрий Языков, тульский художник-грффитист. Вирджил ван Дейк — не единственная работа молодого художника. Его граффити украшают подземный переход на остановке «Политех», работа «Семья» на Муталлургов.

Кроме Тулы работы граффитиста можно увидеть и в других близлежащих городах: в Воронеже, Рязани, Калуге.