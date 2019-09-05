2019-09-05T14:17:59+03:00
Общество

В Туле появился портрет футболиста «Ливерпуля»

Граффити находится по адресу: ул. Болдина,124
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле по адресу: Болдина, 124 появился новый арт-объект. На гаражах около многоэтажных домов появилось уникальное граффити. На нем изображен лучший игрок Лиги Чемпионов — футболист из «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексея ФОКИНА

Фото: Алексея ФОКИНА

Автор портрета — Дмитрий Языков, тульский художник-грффитист. Вирджил ван Дейк — не единственная работа молодого художника. Его граффити украшают подземный переход на остановке «Политех», работа «Семья» на Муталлургов.

Кроме Тулы работы граффитиста можно увидеть и в других близлежащих городах: в Воронеже, Рязани, Калуге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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