2019-09-05T12:17:34+03:00
Здоровье

Бесплатная прививка от гриппа в Туле-2019: в МФЦ, аптеках и около торгового центра

Получить вакцину можно будет и традиционным способом: в поликлинике по месту жительства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области стартовала прививочная кампания. В планах вакцинировать 736,5 тысяч жителей региона. Специалисты рекомендуют делать прививки до того, как начнется подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, то есть уже сейчас.

Ее можно сделать в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к дежурному врачу, который после осмотра направит в прививочный кабинет.

Те, у кого нет времени прийти в поликлинику, смогут получить вакцину в выездных прививочных кабинетах. Бригады врачей будут работать:

- возле ТРЦ «Макси» - по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00,

- в аптеках сети «Фармация» - ежедневно с 13:00 до 16:00

- в отделениях МФЦ - ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00

(в отделениях № 25 по адресу г Тула, ул. Менделеевская, 2, №4 г. Белев, ул. Рабочая, 40, №28 г Щекино, ул. Шахтерская, 21 - ежедневно с 10:00 до 12:00, №15 п. Куркино, ул. Театральная, 22 ежедневно с 10:00 до 15:00).

Отметим, что прививка противопоказана людям, страдающим аллергией на куриный белок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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