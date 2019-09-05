Около музея-заповедника «Куликово Поле» появится первый в Тульской области автокемпинг

Около музея-заповедника «Куликово Поле» появится первый в регионе автокемпинг. Об этом сообщила председатель комитета по развитию туризма Тульской области Лариса Соломатина в ходе прямой линии. Автокемпинг примет гостей уже в следующем году.

Обычно кемпинг подразумевает собой лагерь для мото- автотуристов. Он может включать в себя места для установки палаток, стоянок автомобилей, мотоциклов, автодомов.

Территорию кемпинга, как правило, обустраивают, ставят санитарные блоки, подключают электроснабжение. Таким образом, создают оптимальные условия для проведения отдыха людей на природе.

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