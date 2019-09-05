Командная работа на благо туляков

Депутаты рассмотрели восемь вопросов основной и дополнительной повесток: один из них – о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Согласно Положению «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы» и вновь принятым изменениям, с текущего года это звание присваивается решением Тульской городской Думы ежегодно не более чем одному гражданину.

Однако в этот раз, в связи с юбилейными датами, Тульская городская Дума вправе была принять решение о присвоении почетного звания не более чем трем гражданам. Соответствующее обращение поступило в адрес главы города и главы администрации от Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

По новому порядку, установленному решением Тульской городской Думы, прием и регистрация ходатайств о кандидатах на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» проходили в текущем году до 31 марта. В комиссию поступили ходатайства о присвоении звания пяти кандидатам. По итогам обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать городской Думе присвоить звание трем претендентам.

В ходе голосования депутаты единогласно поддержали три кандидатуры, которые и стали Почетными гражданами:

Курмаев Юрий Михайлович – председатель Совета Тульского городского отделения Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Майоров Александр Ильич – главный художник ООО «Проектно-строительное предприятие «Стройэкспертиза», профессор кафедры философии и культурологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ;

Трегубов Виктор Иванович – заместитель управляющего директора по производству АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ».

Вручение удостоверения и знака избранным Почетным гражданам города-героя Тулы пройдет в торжественной обстановке в преддверии Дня города.

Также депутаты рассмотрели вопросы о передаче Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, детской городской клинической больнице г. Тулы муниципальных помещений в безвозмездное пользование, внесли изменения в Положение «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства» и приняли изменения в Правила благоустройства.

Итоги есть

Далее глава Тулы Юрий Цкипури подвел основные итоги 5-го созыва деятельности за пять лет:

- С сентября 2014 года депутаты провели 72 заседания и приняли более полутора тысяч решений, и с первого дня работа городской Думы была направлена на создание условий для экономического роста, комфортной среды проживания для наших граждан, на обеспечение развития отраслей социальной сферы – образования, культуры и спорта.

Общим достижением депутатского корпуса и администрации Тулы стал значительный рост бюджета. Если в начале созыва в 2014 году его доходная часть составляла более 11 млрд рублей, то в текущем году она достигла 16 млрд.

Рост в полтора раза! Это позволило впервые за долгие годы начать строительство детских садов, школ, спортивных объектов, менять коммуникации, заниматься благоустройством, ремонтировать дороги.

При формировании бюджета Тулы применялся программный метод. Более 90 % городской казны приходится на реализацию муниципальных программ. Если в 2014 году таковых было 15, то сегодня их 25 с общим объемом финансирования более 15 млрд рублей.

Депутаты Тульской городской Думы в составе экспертных групп участвовали в разработке Программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года, инициированной губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Документ, который неукоснительно выполняется, был представлен президенту страны во время его визита в Тулу в сентябре 2016 года и получил положительную оценку главы государства.

Среди наиболее значимых решений, принятых парламентариями, – внесение изменений в Устав, Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула.

В частности, были внесены изменения, касающиеся организации управления Большой Тулой. Город поделили на пять округов: Зареченский, Центральный, Привокзальный, Пролетарский и Советский. Территориальные управления были переименованы в главные управления по территориальным округам.

В этом году Устав дополнен статьей устанавливающей, что для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта решением Тульской городской Думы по представлению схода граждан может назначаться староста сроком на пять лет.

По словам Юрия Цкипури, огромный блок вопросов, который требовал внимания, – градостроительство. Результат работы городских депутатов – утвержден Генеральный план Тулы на период до 2035 года. Это документ стратегического территориального планирования, который определил долгосрочное развитие города и установил функциональные городские зоны по преобладающему типу использования территории.

В 2016 г. были проведены выездные публичные слушания по обсуждению проектов решений об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО г. Тула. Жители всех 247 населенных пунктов МО г. Тула имели возможность внести свои рекомендации и предложения. В этом году работа была продолжена.

Важным документом, разработанным впервые и направленным на создание благоприятных условий проживания, стали нормативы градостроительного проектирования.

В числе знаковых решений, принятых Думой, – внесение изменений в Правила благоустройства. Для территорий МО установили единые требования к сбору и вывозу отходов, в т. ч. в частном секторе. Депутаты утвердили требования к содержанию территорий и внешнему виду фасадов зданий, информационных табличек и вывесок.

В целях сохранения исторического облика города были определены две зоны: строгой регламентации и общей регламентации. В первой зоне – в границах центральных улиц – действуют повышенные требования к внешнему виду сооружений, вывескам, колористике зданий. Все это сделало Тулу более комфортной для проживания и привлекательной для туристов.

Ряд вопросов требовал решения на областном уровне. За время работы созыва городские депутаты 16 раз выходили с законодательными инициативами в Тульскую областную Думу, чтобы внести изменения в региональное законодательство. Все проекты решений рассмотрены и одобрены Тульской областной Думой.

Одна из таких инициатив – об установлении минимальных размеров земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам в собственность бесплатно.

Акцентирую внимание на работе городской Думы по созданию платного парковочного пространства. В течение четырех лет работа парковок оптимизировалась с целью упорядочения движения, уменьшения пробок.

Если на начальном этапе, в 2016 году, проект был убыточным, то в последующие годы паркинг начал приносить прибыль. В 2018 году общий доход от парковок составил 28 млн рублей, эти средства направлены на мероприятия по обеспечению дорожной безопасности детей.

Качественные преобразования в Туле налицо… В городе успешно реализуются такие проекты, как «Народный бюджет», «Формирование современной городской среды», по которой за пять лет благоустроено 779 дворов, 47 общественных пространств.

В этом году ведется ремонт еще 58 дворовых территорий и благоустраиваются 3 общественных пространства: Кировский сквер, площадь у главпочтамта, общественное пространство в пос. Сергиевский.

– Впервые более чем за 20 лет стали строить детские сады и школы, спортивные объекты, идет ремонт сотен километров дорог, замена коммуникаций, – подчеркнул мэр. – Все эти вопросы эффективно решались городской Думой ради одной цели – повышения уровня жизни земляков и создания комфортной среды для проживания. Мы работали в единой команде с губернатором области, областной Думой, правительством региона, администрацией Тулы. Благодаря этому у нас многое получилось. И депутатам 6-го созыва предстоит продолжить эти позитивные преобразования и сделать еще больше!

ЕСТЬ МНЕНИЕ Валерий Новиков, секретарь общественного совета г. Тулы: – Более двух с половиной лет наш совет тесно сотрудничает с Тульской городской Думой. Мы участвуем в приемке дорог, мониторинге благоустройства детских площадок и дворов. Выполнено около 600 поручений правительства и губернатора Тульской области. Я желаю следующему составу общественного совета областной столицы достойно «подхватить» наш флаг и работать на благо развития города.