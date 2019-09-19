Лучший водитель такси в Туле: Пассажиры любят делиться секретами, забывать телефоны и говорить о погоде

УШЕЛ ИЗ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В ТАКСИ

В Туле выбрали лучшего водителя такси. Им стал 30-летний Илья Хворых. Молодой человек быстрее и качественнее других участников справился с конкурсными заданиями и теперь будет представать своей регион в финале соревнований.

Завершающий этап всероссийского конкурса пройдет в Сочи 26 октября. За звание «Лучший водитель такси в России» будут бороться 30 человек. Все они победители региональных туров.

Региональные конкурсы состояли из четырех частей, в каждой из которых водителям нужно было набрать как можно больше баллов. Они суммировались и после этого определялся победитель. Скорость выполнения заданий имела значение. Можно было получить как дополнительные баллы, так и штрафные.

В такси Илья Хворых работает больше 3 лет. Объявление о конкурсе увидел в таксопарке и решил попробовать свои силы.

- Я не рассчитывал выиграть, думал просто принять участие. Специально к турам не готовился, просто делал, что умею, - говорит победитель. - В такси попал случайно. Планировал подработать, но затянуло. Сейчас работаю в единой городской службе, сотрудничаем с Яндекс.такси. До этого занимался юриспруденцией.

ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВИЯ И ЗНАКОМСТВА

Конкурс состоял из практических заданий и теоретических. Для многих участников они показались настоящим испытанием.

- С автодромом и плавностью вождения, которая проверялась с помощью стакана с водой, проблем не было. Ничего не разлил. На вопросы, касающиеся законодательства, ответил довольно легко. Все таки образование и специализация у меня соответствующие. С вопросами о техобслуживании загвоздок тоже не было. Люблю машины. Мне даже грамоту дали за лучшее знание технической части автомобиля, - рассказывает таксист. - В следующем году тоже с радостью приму участие в конкурсе, если будут проводить. Появилась идея добавить в теоретическую часть вопросы о городе и его достопримечательностях, чтобы было что пассажирам рассказывать.

В своей работе финалист ценит свободу, возможность путешествовать и общаться с новыми людьми.

- Мне нравится узнавать новые места, постоянно быть в пути, куда-то ехать. Наверное, поэтому и остался работать в такси, - говорит Илья Хворых. - Разбираюсь в людях и чувствую настроение клиентов. Если человек заводится на какой-то теме, я стараюсь промолчать. А если хочется по душам поговорить, то с радостью поддерживаю. Первым делом пассажиры начинают разговор с погоды, потом переходят на политику. Делятся секретами и событиями из жизни. Одни рассказывают, как им повезло и чего они сумели добиться, другие хотят выговориться и делятся переживаниями. Бывают и непредвиденные ситуации. Несколько раз клиенты забывали телефоны в машине. Но мне удалось разыскать их и вернуть.