2019-09-04T11:25:50+03:00
Общество

В Туле появятся две новые автостанции

Сейчас готовятся проекты транспортных узлов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле появятся две новые автостанции. Они будут располагаться в Зареченском и Центральном округах.

Проект планируется разработать до 1 октября 2019 года. К строительству приступят уже 30 декабря 2019 года.

Станции запустят в эксплуатацию до 1 июня 2020 года.

Отметим, что решение строить транспортные развязки в отдаленных частях Тулы приняли для снижения загруженности дорог внутри города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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