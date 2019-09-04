В Туле появятся две новые автостанции
Сейчас готовятся проекты транспортных узлов
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле появятся две новые автостанции. Они будут располагаться в Зареченском и Центральном округах.
Проект планируется разработать до 1 октября 2019 года. К строительству приступят уже 30 декабря 2019 года.
Станции запустят в эксплуатацию до 1 июня 2020 года.
Отметим, что решение строить транспортные развязки в отдаленных частях Тулы приняли для снижения загруженности дорог внутри города.
ИСТОЧНИК KP.RU