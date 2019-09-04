2019-09-04T11:22:56+03:00
Общество

Какие объекты возведут и реконструируют на Центральном стадионе в Туле

Сейчас одновременно строят 3 объекта
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Центральный стадион стадион «Арсенал» ждет масштабное обновление. Цель - создать современное благоустроенное пространство.

Ранее к Чемпионату УЕФА в порядок привели стадион и прилегающую территорию. А сейчас здесь возводят одновременно 3 объекта.

С 1 августа начато строительство каркасно-тентового футбольного манежа с двумя полями с искусственным газоном. Работы финансируются из внебюджетных источников. Завершить строительство планируется к декабрю. Затем манеж передадут в муниципальную собственность.

Для молодежки «Арсенала» и воспитанников футбольной академии на стадионе строят полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном с подогревом и трибунами.

Также возводят спортивную площадку. Все работы завершат до 1 октября. Сейчас устанавливают ограждения, мини-футбольные ворота и баскетбольные стойки. В ближайшее время нанесут разметку, сделают резиновое покрытие и освещение.

После того, как все объекты будут сданы планируется благоустроить прилегающую территорию. Также проработают вопрос обновления инженерных коммуникаций.

Сейчас реконструируют здание бывшего кафе «Виктория». Работы завершат к концу года.

В этом году также найдут возможность для реставрации входной арки стадиона, обновления билетных касс и ограждений. Остальные работы планируется закончить к лету следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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