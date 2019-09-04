Тульская область вошла в пятерку самых женских регионов страны по данным Росстата. Регион занимает 4 место рейтинга. В Тульской области 1 211 женщин приходится на 1 тысячу мужчин.

Опережает регион на одну строчку Орловская область (1 216), позади — Санкт-Петербург (1 210). Первое место отнюдь не у Ивановской области, она лишь вторая (1 217). Ее потеснила Ярославская область. В регионе приходится на 1 тысячу мужчин 1227 женщин.

Единственный регион страны, где мужчин больше, чем женщин, - это Чукотка.

Эксперты связывают ситуацию со смертностью среди мужчин трудоспособного возраста. К тому же женщины куда бережнее и внимательнее относятся к собственному здоровью.

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