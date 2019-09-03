2019-09-03T17:13:50+03:00
Общество

Из Задонска в Москву на велосипеде

Пенсионер отправился в путешествие на дистанцию более чем 400 км через Тульскую область
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Бодрая походка, легкий загар и здоровый румянец. То, что Владимир Кротов находится на пороге 76-летия, верится не сразу. Выдает разве что седина. В остальном Владимир Борисович полон сил и энергии. Своим примером доказывает: активное и плодотворное долголетие доступно каждому.

Рекорд — не главное

Корреспонденты «Комсомолки» встретили спортсмена, совершающего велопробег через Тульскую область, по пути в Москву. Из Задонска он отправился на велосипеде в столицу. На дистанцию порядка 430 км — 24 часа. И все это без остановок на ночевку.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В руках у пенсионера бутылка воды. Сам — в бодром расположении духа. У него есть немного времени на общение с журналистами, а дальше снова в путь.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Два года назад я ездил 500 км от Воронежа до Москвы. Ночью 7 часов отдыхал. В этот раз еду без отдыха, - пояснил «КП» Владимир Борисович. - Прикинул, сколько я могу сделать за один раз. И путем не сложных подсчетов получилось 400 км. Стартовал я в монастыре, там и ночевал. Приняли прекрасно.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Велопробег Владимира Борисовича может войти в Книгу рекордов России. Но рекорд — это не цель. Своим примером Владимир Кротов пропагандирует здоровый образ в жизни, в том числе, среди молодежи.

Консультация врачей перед велопробегом

Владимир Борисович - офицер морской авиации из Воронежа. Со спортом рука об руку уже более 25 лет. Летом пенсионер увлекается велоспортом, зимой — встает на лыжи. Трижды в неделю проезжает по 70 км на двухколесном друге. Большое внимание уделяет плаванию.

Спортивной форме велопутешественника, действительно, можно позавидовать. Но что же говорят врачи? Оказывается перед каждым подобным путешествием обязательно проходит медобследование. Вот и этот раз перед велопробегом Задонск-Москва не стал исключением. Вердикт специалистов: все под контролем.

А вот об увеличении количества тренировок перед велопробегом речи не шло. По словам военного пенсионера, нагрузки, которую он дает на организм, достаточно.

Спорту покорны все возрасты

Это уже не первый заезд Владимира Кротова на такие дальние расстояния. В 2017 году он преодолел путь от Воронежа до Москвы. Ему потребовалось 3 дня с учетом 2 ночевок. Крутые спуски и подъемы, жара — с этими трудностями тогда столкнулся герой. Но в целом путешествие прошло успешно.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ежедневные занятия спортом позволили Владимиру Кротову в 74 года также без труда переплыть 5,5 км Керченского пролива. Достижение приурочил к знаковому событию - открытию Крымского моста.

Пенсионер снова доказал, что спорту покорны все возрасты. Пересечь пролив готовился заранее: переплывал водохранилище.

Останавливаться в покорении новых спортивных вершин Владимир Борисович не собирается. Путешественник признается: ему нравится ставить себе цели и рекорды на выносливость, а затем достигать их.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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