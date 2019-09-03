2019-09-03T17:09:02+03:00
Общество

Ко Дню города и Дню Тульской области украсили площадь Ленина

Теперь здесь красуются самовары и цифра 873
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ко Дню города и Дню Тульской области в областном центре украсили площадь Ленина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь появились баннерные сетки с праздничным изображением, а также малые архитектурные формы в виде самовара и трех цифр к надписи «Тула 873».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также рабочие монтируют сцену. В День города на площади выступят тульские музыкальные коллективы и звезды российской эстрады.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

7 сентября хедлайнером станет Александр Иванов и группа "Рондо".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Адресная программа оформления города в этом году включает больше 30 щитов, 20 сити-форматов, 17 отдельно стоящих видеоэкранов и 2 видеоэкрана на зданиях по ул. Советская, д. 47 и ул. Ложевая, д. 122. Во всех территориальных округах предусмотрены композиции из флагов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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