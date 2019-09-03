В Туле ул. Ф. Энгельса комплексно отремонтируют в 2020 году. Приведут в порядок в том числе трамвайные пути. Об этом говорили 2 сентября в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона.

Пока к ремонту не приступили, на ул. Ф. Энгельса на постоянной основе локально ликвидируют дефекты дорожного покрытия.

Также в этом году планируется отремонтировать участок трамвайных путей по улице Советской. Также до 15 сентября завершат работы по ремонту трамвайных путей и тротуара по ул. Оборонной.