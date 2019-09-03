Фестиваль «Woodstock» на тульской земле

Немного истории

«Вудсток» рок-фестиваль, который прошел в августе 1969 года на поле одной из ферм городка Бетл в штате НьюЙорк, США. Тогда событие посетило около 500 тыс. человек.

Среди выступавших были такие культовые исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джимми Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и др. В 1970 году был выпущен документальный фильм «Вудсток.

Фото: Алексей ФОКИН

Три дня мира и музыки», получивший «Оскар». В 90-е годы 20 века один из «прародителей» фестиваля, промоутер Майкл Лэнг, организовал празднование 25-летия и 30-летия «Вудстока».

Российские музыканты и продюсеры, приверженцы рокмузыки, решили отметить 50летний юбилей фестиваля в России. На проведение концерта получено разрешение Майкла Лэнга.

«Мир, любовь и музыка»

- «Вудсток» культовый фестиваль, который вошел в историю мировой музыки. И почему бы не отметить его полувековой юбилей в России? Фестиваль моя преданность рок-н-роллу, музыке, на которой я вырос. В начале 70-х мне посчастливилось стать обладателем тройного альбома, где были записаны все выступления «Вудстока»: я заслушал его до дыр. Никогда не думал, что появятся силы провести 50-летний юбилей «Вудстока» в России, - признался на прошедшей 28 августа в Москве пресс-конференции музыкант и продюсер, один из организаторов и идейный вдохновитель фестиваля Игорь Сандлер.

Фото: Алексей ФОКИН

С 1969 года лозунг «Вудстока»: Peace, Love and Music Мир, любовь и музыка, сказал Игорь Сандлер. Мы против войны, против наркотиков, мы против этой пены. Мы за вкус музыки! Она – та самая магия, которая объединяет людей, континенты, религии.

- Сейчас «звезды сошлись»: фестиваль пройдет в Тульской области, в парке развлечений «Золотой город». Это отличная площадка для концертов: здесь несколько лет проходят выступления звезд эстрады. Наш проект обрел спонсоров, за материальную часть можно не волноваться. Кроме того – это очень важно – мы получили организационную поддержку от правительства Тульской области, - подчеркнул Игорь Сандлер.

Как это будет

Организаторы мероприятия обещают учесть все нюансы для удобства зрителей и участников. Площадка перед сценами будет из брусчатки, в случае дождя танцпол не превратится в море грязи. Для рок-фанов обустроят большую зону фуд-корта, сувенирные лавки и аттракционы. Планируется трансфер из Тулы и Москвы. Фанзона фестиваля будет бесплатной для посещения, но будут и платные билеты.

Фото: Алексей ФОКИН

В день фестиваля будет работать 4 сцены: основная, для молодых музыкантов, для мастерклассов и сцена «музыка улиц» для уличных музыкантов. На фестивале выступят несколько зарубежных групп, музыканты из «Country Joe and The Fish» и «Sha Na Na» участники оригинального «Вудстока». Это позволит перекинуть мосты между двумя эпохами. Всего ожидается выступление 52 групп и исполнителей.

Постоянная прописка? Возможно!

Один из российских хэдлайнеров фестиваля легендарная рокгруппа «Черный кофе». В далеком 1987-м их альбом «Переступи порог» стал культовым у поклонников отечественного «хэвиметал». На их концертах были аншлаги, а композиция «Деревянные церкви Руси» классика русского рока. Мы пообщались с основателем группы Дмитрием Варшавским:

Фото: Алексей ФОКИН

- Участие в фестивале возможность прикоснуться к исторической атмосфере рокмузыки! Девиз «Мир, любовь и музыка» – актуален. Буду рад вновь побывать на тульской земле. В памяти отличные воспоминания от концертов в вашем городе.

Это надо слышать

Пресс-конференция в Москве проходила в живом формате. В финале нас ждал концерт. В том, что настоящий рок-н-ролл жив, мы убедились, послушав участников фестиваля кубинскую группу Gypsy Jack. С этими парнями попадаешь в эпоху 60-х - 70-х, чувствуешь настоящую энергию рокнролла. Я будто побывал на концертах молодых «Deep Purple»: то, как горячие кубинские парни исполнили «Дым над водой», надо слышать!

Фронтмен группы Йорди Матос пообещал нам еще больше драйва и энергии в «Золотом городе»:

Фото: Алексей ФОКИН

- Музыка – это жизнь! С удовольствием сыграем на тульской земле, ждем всех любителей настоящего рока!

Еще один зарубежный гость предстоящего фестиваля знаменитый Алекс Карлин. Этот открытый и искренний человек без тени «звездной болезни», уникальный рок-музыкант из США, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный концерт в истории мировой рок-музыки!

Фото: Алексей ФОКИН

- Мои бабушка и дедушка из Гомеля, так что отчасти я русский, - улыбается Алекс. – Со своей группой я часто гастролирую в России, на тульской земле не был, восполню пробел!

Встретимся на фестивале

…Рок-музыка для меня всегда занимала особое место в жизни. Возвращаясь в Тулу, я прокручивал воспоминания – мне посчастливилось побывать на многих концертах. Но то, что у меня и у всех жителей нашего региона появится возможность побывать на фестивале, посвященном 50-летию «Вудстока», в это я бы не проверил никогда! А теперь – это реальность!

Вся подробная информация здесь.