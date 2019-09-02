2019-09-02T09:54:38+03:00
Общество

В Туле и области празднуют День знаний

2 сентября в школах города проводятся торжественные линейки
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 сентября, во всех учебных заведениях официально стартовало начало учебного года.

День знаний во всех школах города открывают торжественные линейки, где особое внимание уделяется, конечно же, тем, кто в первый раз переступит школьный порог. Для них этот день знаменует начало нового этапа: первоклашки услышат свой первый звонок. А для выпускных классов День знаний означает начало последнего, самого ответственного года перед выпускными экзаменами.

Красивые букеты, улыбки, веселые, смотрящие с интересом глаза первоклассников и праздничная атмосфера - школы и гимназии Тулы и области открывают свои двери навстречу новым знаниям, новому учебному году.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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