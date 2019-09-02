В Туле и области празднуют День знаний

Сегодня, 2 сентября, во всех учебных заведениях официально стартовало начало учебного года.

День знаний во всех школах города открывают торжественные линейки, где особое внимание уделяется, конечно же, тем, кто в первый раз переступит школьный порог. Для них этот день знаменует начало нового этапа: первоклашки услышат свой первый звонок. А для выпускных классов День знаний означает начало последнего, самого ответственного года перед выпускными экзаменами.

Красивые букеты, улыбки, веселые, смотрящие с интересом глаза первоклассников и праздничная атмосфера - школы и гимназии Тулы и области открывают свои двери навстречу новым знаниям, новому учебному году.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН