Тульский экзотариум обзавелся новыми жителями: долгохвоска и геккон кюля

В Тульском экзотариуме появились новые обитатели: долгохвостка и геккон породы кюля.

Фото: Алексей ФОКИН

Кюля живет в тропиках Юго-Восточной Азии и питается насекомыми. Из-за своего особого строения — у него имеются кожаные складки по бокам и на шее, что-то вроде перепончатых крылышек — может планировать по воздуху, «перелетая» с одной точки на другую. В природе это расстояние может достигать до 70 метров.

В стенах экзотариума кюля предпочитает спать под потолком своего террариума. Кроме того, в зависимости от окружающей среды и настроения он может менять свою окраску.

Фото: Алексей ФОКИН

Всего в тульском экзотариуме живет три таких геккона. Познакомиться с ними поближе могут все желающие.