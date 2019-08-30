Тульский экзотариум обзавелся новыми жителями: долгохвоска и геккон кюля
В Тульском экзотариуме появились новые обитатели: долгохвостка и геккон породы кюля.
Фото: Алексей ФОКИН
Кюля живет в тропиках Юго-Восточной Азии и питается насекомыми. Из-за своего особого строения — у него имеются кожаные складки по бокам и на шее, что-то вроде перепончатых крылышек — может планировать по воздуху, «перелетая» с одной точки на другую. В природе это расстояние может достигать до 70 метров.
В стенах экзотариума кюля предпочитает спать под потолком своего террариума. Кроме того, в зависимости от окружающей среды и настроения он может менять свою окраску.
Фото: Алексей ФОКИН
Всего в тульском экзотариуме живет три таких геккона. Познакомиться с ними поближе могут все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU