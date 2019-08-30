Расставить акценты: В тульском парке представили шедевры мировой живописи

30 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоялась презентация выставки живописи из коллекции Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ) «Акценты».

Фото: Алексей ФОКИН

Экспозиция приурочена к 100-летию музея. Основные празднования, посвященные юбилейной дате, состоятся в ноябре. Но уже сейчас в его рамках тулякам доступны выставочные проекты, позволяющие взглянуть на искусство под другим углом.

Фото: Алексей ФОКИН

- 100-летие музея изобразительных искусств большое событие в жизни региона. Подготовлена целая программа поддержи музея и его популяризации. Это крупные выставки в самом музее. Открылась выставка мейсенского фарфора. Хочу анонсировать выставку Третьяковской галереи. Ее открытие совпадет с празднованием Дней Тульской области и города-героя Тулы. Но есть ряд выставок нового, демократичного формата, - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Одна из них прошла на Казанской набережной. Под открытым небом экспонировались 15 мировых шедевров. Формат успешно зарекомендовал себя и теперь стал доступен тулякам и в Центральном парке. Но с небольшой разницей.

Фото: Алексей ФОКИН

На выставке в парке о каждом произведении можно получить дополнительную информацию с помощью «точек интереса». Они есть на всех полотнах. «Точки интереса» позволяют вникнуть в детали изображения, понять акценты автора. Отсюда и название выставки. Также узнать более подробную информацию можно с помощью QR-кода.

Фото: Алексей ФОКИН

- Арт-экспансия музея изобразительных искусств в город продолжается, начавшись на Казанской набережной. На выставке в парке представлено 15 шедевров мирового уровня, которые находятся в экспозиции нашего музея, - рассказал заведующий филиалом «Тульский музей изобразительных искусств» Александр Аладин.

Фото: Алексей ФОКИН

Речь о работах русских и западноевропейских мастеров. Это знаменитые картины Ивана Айвазовского «Сигнал бури», «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» кисти Алексея Антропова, «Феб лучезарный» Валентина Серова и картина-драма Луки Джордано «Тарквиний и Лукреция».

Фото: Алексей ФОКИН

В успехе экспозиции сомневаться не приходиться. Среднегодовая посещаемость парка - более 5 млн человек.

Экспозиция «Акценты» будет работать до 30 октября. В течение этого времени каждый четверг в 17.00 будет проходить бесплатная экскурсия по выставке в парке для всех желающих.

Фото: Алексей ФОКИН

Тех, кто захочет глубже погрузиться в искусство, ждут на встречу с подлинниками в ТМИИ. В музее на 3 этажах собрано более тысячи произведений, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптуры.