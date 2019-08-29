Писатель Александр Лапин: «Калининградская область - это большой российский кукиш Западу!»

Книга под названием «Крымский мост», как уверяет сам автор, читается на одном дыхании. И с учетом популярности предыдущих произведений этого писателя, не доверять такой оценке нет никаких оснований.

Ну, а мы пока предлагаем вам небольшое интервью с Александром Алексеевичем, сопровождаемое наиболее яркими его высказываниями по ходу состоявшейся встречи с калининградцами.

Распад СССР - трагедия и… удача

«Мы все являемся участниками грандиозных исторических событий. То, что произошло с Советским Союзом, в последний раз до этого случилось с Римской империей». «Никто из нынешних так называемых писателей не рискнул написать о том, что происходило с нашей страной в 1990-е. И тогда я решил это сделать».

Фото: Предоставлено организаторами

- Александр Алексеевич, у китайцев есть такое недоброе пожелание: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» Наверное, отдельные историки по достоинству оценили происходившее, но подавляющему большинству россиян было явно не до этого, они элементарно выживали?

- Я как раз думаю на эту тему. Что представляли собой события без малого 30-летней давности? С точки зрения живших тогда людей, это была трагедия. Но с точки зрения исторического процесса это была большая удача для русского народа. Давайте вещи называть своими именами. Только благодаря этим событиям россияне смогли освободиться от того состояния, в котором находились. Россия была донором, благодаря которому существовал весь Советский Союз. А без России посмотрите, как живут армяне, грузины или ваши соседи - литовцы? Россию сосали, и как можно было от этого избавиться, я не знаю. С помощью реформ или еще как-то - но процесс мог стать бесконечным, пока россияне как народ вообще не скончались бы под этим бременем империи. Я ведь и сам был вынужден уехать из Казахстана после того, как меня назвали русским шовинистом и сказали, что таких нужно гнать в шею. Но, пережив многое как беженец, размышляя сегодня, я могу честно сказать, что это, все-таки, была для нас удача.

Лучший способ избежать суицида

«Второе крещение Руси происходило на наших глазах».

«Крым – тот камешек, на котором споткнулась колесница глобализма».

- Как вы сами сказали, толчком к созданию романа «Крымский мост» послужило самоубийство вашего друга, который являлся адептом западных ценностей. Думаете, неприятие глобализации, толерантности и прочих либеральных идей смогло бы уберечь его от этого рокового шага?

- Понимаете, он слишком любил успех. А когда успех от него ушел, бизнес стал умирать, он не выдержал, не нашел внутри себя точки опоры, чтобы продолжать жить. Для него преуспевание было сверхценностью, лишившись которой он решил, что жизнь бесполезна. По-моему, это заблуждение. Жизнь и деньги - разные вещи. Жить необходимо по совести, тогда всегда найдешь себе применение. А так сломался парень и погиб.

Ни слова о масонах!

«Президент США Трумэн подписывал приказ о бомбардировке Хиросимы, будучи в полном масонском облачении. Все члены Временного правительства России в 1917 году были масонами. История участия масонов в событиях на Украине также присутствует в моем романе».

- В своем романе вы много внимания уделяете масонам. Но в последнее время в обществе культивируется довольно пренебрежительное отношение к масонству, зачастую его даже более или менее открыто высмеивают, например, в ряде литературных произведений. На самом ли деле так страшен чёрт, как его малюют, или это просто можно считать одним из видов маскировки?

Фото: Предоставлено организаторами

- Масонские организации считаются тайными, хотя на самом деле они уже давно не тайные. И все их обряды, одеяния сегодня могут вызвать усмешку. Но то, что происходило и происходит внутри масонства, никогда и никому из непосвященных не было известно. И сегодня вряд ли кто из обычных людей представляет, насколько влиятельны масоны. Приведу только один пример. На одном из федеральных телеканалов запустили грандиозную промо-компанию фильма о масонах. «Скоро мы вам покажем всю правду!» - и на этом фоне мелькают лица сильных мира сего, в том числе и наших крупных начальников, и украинских деятелей. Я-то в теме, поэтому внимательно отслеживаю и жду. Наконец, объявляют: «Завтра!» А назавтра ничего не показывают, говорят: «Послезавтра». Послезавтра тоже ничего. И в итоге ограничиваются 10-минутным фильмом про какого-то полудурка, который с такими же, как он, строит в каком-то подвале масонский храм. Явно же хотели дать что-то другое, но кто-то приказал: «Ребята, заткнитесь!» И ребятам пришлось делать хорошую мину при плохой игре. Но насколько же влиятельными должны быть люди, чтобы могли запретить такой показ! Сегодня политическая конъюнктура такова, что о масонах ничего лишнего лучше не говорить.

Воля, рейтинги и выгода

«После воссоединения с Крымом не только в мире изменилось отношение к России – изменился и менталитет самих россиян».

«Москва – сердце России, Урал – становой хребет страны, а Крым – ее душа. Именно в Крыму были заложены основы нашей веры и нашего менталитета. Поэтому, когда неумные люди отдали Крым на сторону, внутри России не утихала фантомная боль. Воссоединение с Крымом – это была воля всего народа, а не конкретных государственных деятелей или правителей».

- Как вам тот факт, что в Крыму до сих пор не работает Сбербанк, никто из «большой тройки» операторов мобильной связи тоже туда лезть не рискует, даже крымские футбольные клубы не могут играть в российских лигах? И как после этого относиться к известному лозунгу «Крым - наш!»?

- Я, наверное, не могу это оценивать. Может быть, это и не дело писателя, а прерогатива политиков, экономистов - чего они там подсчитали, как выгоднее. Хотя лично я всем этим возмущен. Но не знаю, какие битвы происходили там, наверху, когда начались события в Крыму и стоял вопрос: присоединять его или нет? А о том, чего я не знаю, судить не берусь. Воссоединение с Крымом - это была воля народа, а какая была воля элиты или части политиков - другой вопрос…

Калининградский субэтнос

«У бога мне уже особо нечего просить, кроме времени на то, чтобы написать следующую книгу».

«У меня ощущение, что в Калининградской области смешалось русское, немецкое и советское. Может быть, здесь рождается новый субэтнос русского народа, наподобие казачества».

- Если Москва, как вы сказали, сердце России, Урал - становой хребет страны, а Крым - ее душа, то чем же тогда можно считать для России нашу Калининградскую область? Тем более, своими словами про субэтнос вы многим калининградцам просто бальзам на душу пролили.

- Я думаю, удаленность от центра делает эту часть населения более свободолюбивой, что ли. И то, что у вас рядом Польша, Литва, постоянные потоки туристов из-за границы, тоже, наверное, сказывается на менталитете. Ну, а чем считать Калининградскую область для России? Наверное, большим кукишем Западу! Это шутка, конечно. Но если серьезно, Калининградская область - часть России, где люди, судя по количеству личных автомобилей и строящихся домов, живут не хуже, чем в той же Литве, которая рядом. Хотя, может быть, на Западе кто-то и хотел бы сюда приехать и увидеть сплошные руины и валяющихся среди них пьяных русских. Однако ничего такого нет. Не сказать, что витрина, но все прилично, рестораны работают, цены приемлемые, в курортных отелях полно немцев, чехов…. Значит, можем, когда захотим!

Игорь ОРЕХОВ