2019-08-29T13:58:15+03:00
Общество

В Тульской области археологи обнаружили остатки Епифанского шлюза

Сооружение является частью одного из самых ранних гидротехнических проектов России - Ивановского канала
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Роман СолоповФото: Роман Солопов
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Археологи музея-заповедника «Куликово поле» в шурфе, на глубине 80 см, обнаружили остатки каменного основания пола Епифанского шлюза. Находка представляет собой скопление дикого известнякового камня, среди которого попадались большие глыбы известняка.

Фото: Роман Солопов

Фото: Роман Солопов

В самом углу шурфа специалисты расчистили два белокаменных известняковых блока с остатками известкового раствора. Из них сложили стены шлюза. Оба блока извлекли на поверхность. Вскоре они станут экспонатами будущей музейной экспозиции в Епифани, посвященной Ивановскому каналу.

Фото: Роман Солопов

Фото: Роман Солопов

Ивановский канал - это один из самых ранних гидротехнических проектов в России. Его задумал Петр Великий. Строительство канала шло под его непосредственным контролем. По крайней мере, трижды царь лично посещал Епифанский уезд.

Фото: Роман Солопов

Фото: Роман Солопов

Более чем 200 верстная водная система начиналась в Туле и заканчивалась в Рязани. Канал продолжали строить вплоть до 1720 года. Всего возвели 33 шлюза, устроили более 40 км рукотворных каналов вдоль верховий Шата и Дона. Но после смерти Петра проект приказал долго жить.

- Талые воды постепенно разрушали шлюзовые сооружения, местное население потихоньку разворовывало строительные материалы, предприимчивые хозяева переделывали шлюзы на водные мельницы. Окончательно проект закрыли при Николае I в 1839 году как экономически невыгодный, - сообщили в музее-заповеднике «Куликово поле».

Сейчас комплексные исследования объектов и сооружений канала ведут сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и Института истории естествознание и техники РАН. Они продолжаются вот уже 11 лет.

Археологам еще предстоит провести серию раскопов, которые помогут проникнуть в тайны грандиозной стройки начала XVIII века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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