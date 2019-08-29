Солдат-срочник из Тульской области погиб в воинской части в Новосибирске

Солдат-срочник из Тульской области погиб в воинской части № 34148. ЧП произошло в Пашино Калининского района Новосибирска.

По данным СМИ, погибший - 18-летний Станислав Кадовкин из Ефремова.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения работы эксперта, тело отправят для погребения родным.

- Военным следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении, проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, - цитирует ТАСС представителя СК.