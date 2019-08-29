2019-08-29T13:58:15+03:00
Происшествия

Солдат-срочник из Тульской области погиб в воинской части в Новосибирске

После судебно-медицинской экспертизы тело отправят родным
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Солдат-срочник из Тульской области погиб в воинской части № 34148. ЧП произошло в Пашино Калининского района Новосибирска.

По данным СМИ, погибший - 18-летний Станислав Кадовкин из Ефремова.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения работы эксперта, тело отправят для погребения родным.

- Военным следственным органом зарегистрировано сообщение о преступлении, проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, - цитирует ТАСС представителя СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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