2019-08-29T13:58:15+03:00
Общество

В тульских Комарках определят границы подземного загрязнения

Геологические изыскания планируют провести за 14 дней
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Комарках определят границы подземного загрязнения и составят проект утилизации нефтесодержащего вещества. Геологические изыскания станут вторым этапом работ. Ориентировочный срок заключения контракта на их проведение - 11 октября. Геологические изыскания планируют провести за 14 дней.

По результатам первого этапа работ площадь испаряющей поверхности сократилась до минимума. Уменьшился и неприятный запах. Нефтесодержащее вещество еще появляется из-под земли на поверхности, но уже в гораздо меньших объемах. Сотрудники подрядной организации присыпают его известняковым отсевом.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, ранее около дома №15 по ул. Комарская в районе канализационно-насосной станции появилась на поверхности черная вязкая лужа. Сначала предполагали, что из-под земли сочится мазут или битум. Но эта информация не получила подтверждения. По мнению экспертов, вещество включает в себя фракции, характерные и для гудрона и для битума. Тем не менее, они не угрожают жизни, здоровью людей и окружающей среде. Отходы принадлежат к 4 классу опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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