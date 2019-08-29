Коварная инфекция: что туляки должны знать о менингите

Коварная инфекция зачастую маскируется под обычную простуду. Насморк, который для нее характерен, поначалу даже не вызывает сомнения, что его причина может быть куда сложнее. А ведь именно упущенное время и несвоевременное обращение к врачу может привести к серьезным осложнениям или даже летальному исходу.

Главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Тульской области Ольга Юдакова рассказала «Комсомолке», что нужно знать о заболевании, кому положена вакцинация против менингококковой инфекции и как себя обезопасить.

ЧТО ТАКОЕ МЕНИГИТ

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Тяжесть менингококковой инфекции зависит от формы инфекции: болезнь может протекать в форме обычного назофарингита, но может и в виде молниеносного сепсиса, приводящего к смерти за несколько часов. Немногие инфекции имеют столь молниеносное течение. Около 10% случаев заканчивается летальным исходом, а 20% - осложнениями.

Менингококковую инфекцию регистрируют во всех возрастных группах: от первых дней жизни до преклонного возраста.

Менингококковой инфекции свойственна периодичность. Подъемы заболеваемости в среднем возникают в периоды от 10 до 30 лет. При этом инфекции свойственна зимне-весенняя сезонность.

Возбудитель – менингококк крайне неустойчив во внешней среде, быстро погибает при охлаждении и высыхании, при кипячении – за 30 секунд.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

Инфекция передается воздушно-капельным путем через слизистые оболочки верхних дыхательных путей в организм здорового человека при длительном и тесном общении с источником инфекции (рядом спят, принимают пищу, учатся, воспитываются). Заражению благоприятствуют скученность, тесный контакт между людьми в закрытых помещениях (школах, казармах, общежитиях и т. п.). Инфицирование возбудителем менингококковой инфекции также возможно через предметы обихода (например, общие чашки и ложки) во время приема пищи.

Инкубационный период при менингококковой инфекции составляет от 1 до 10 дней, в среднем до 4 дней. Больной становится опасным для окружающих с первых дней заболевания. Восприимчивость к заболеванию высокая.

Наиболее интенсивно выделяется возбудитель в начальном периоде заболевания, когда воспалительный процесс протекает в виде назофарингита, длительность заразного периода – около 2 недель.

КАК БОЛЕЗНЬ РАСПОЗНАТЬ

Первые признаки болезни ничем не отличаются от обычной простуды: насморк, кашель. Затем появляются 3 главных симптома: высокая температура тела до 38-40 градусов, внезапные приступы рвоты и сильная головная боль.

У грудных детей появляется резкий плач. Для заболевания характерная поза: они лежат, запрокинув голову назад, ноги поджаты к животу. При попытке наклонить голову к груди отмечается сопротивление, напряжение мышц шеи и затылка.

Для тяжелой формы заболевания характерна сыпь не правильной звёздчатой формы пурпурно-красного цвета на коже конечностей, ягодицах, боковых поверхностях туловища.

КАКОВА СИТУАЦИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тульской области уровень заболеваемости менингококковой инфекцией на протяжении многих лет регистрируется ниже порога эпидемического неблагополучия, вспышки и групповые заболевания также не регистрировались. В 2018 году зарегистрировано 5 случаев заболеваний менингококковой инфекцией, что на 1 случай меньше чем в 2017 году. Показатель заболеваемости в 2 раза ниже среднероссийского.

По официальным сведениям Управления Роспотребнадзора по Тульской области (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области в 2018 году»), прогноз по заболеваемости менингококковой инфекцией благоприятный, то есть роста заболеваемости не ожидается.

ГДЕ ЕСТЬ ВАКЦИНА

Против менингококковой инфекции массовая вакцинация не предусмотрена национальным календарем профилактических прививок РФ, она проводится только по эпидемическим показаниям.

В Тульской области в рамках регионального календаря профилактических прививок проводят вакцинацию против менингококковой инфекции лицам, подлежащих призыву на военную службу и, по экстренным показаниям - лицам, контактным с больным менингококковой инфекцией.

В настоящее время вакцина имеется во всех государственных учреждениях здравоохранения области.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

Основные меры профилактики: в случае появления клинических проявлений заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

В настоящее время при условии своевременного обращения за медицинской помощью лиц с лихорадочными явлениями, госпитализации и раннего лечения прогноз заболевания улучшается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аллу Вербер убила заразная супербактерия

Причиной трагического ухода из жизни бизнесвумен стала новая супербактерия. Мутировавший штамм W135 вызывает тяжелую форму менингококкового сепсиса, шанс выжить при котором равен нулю (подробности)