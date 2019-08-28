2019-08-28T18:03:44+03:00
Звезды

Константин Ивлев угостил туляков рагу из креветок и раскрыл свой фирменный секрет

А также передал привет всем читателям «Комсомолки» [фото], [видео]
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Фото: КП-ТулаФото: КП-Тула
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28 августа в оружейную столицу приехал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Тула стала одной из точек гастромаршрута, в который отправился маэстро вместе со своей командой.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Телеведущий колесит по городам страны с 24 августа. Завершить свое гастрономическое путешествие планирует 2 сентября. Перед тем, как посетить Тулу, команда побывала в Калуге.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

- Мы не могли проехать Тулу. Тулу мы любим не только за пряники, но это и красивый исторический город, шикарные люди, и самое главное, что нас интересует — хорошие фермерские местные продукты, - поделился шеф-повар.

Фото: КП-Тула

Фото: КП-Тула

В Туле фудтрак Константина Ивлева остановился на Казанской набережной. Здесь Константин готовил вместе с сыном Матвеем прямо в оборудованном фургончике.

- Сегодня мы купили местные малину, ежевику, натуральный йогурт. Из этого я буду готовить смузи. В Твери мне подарили варенье из листьев брусники. И в смузи я еще добавлю его. На горячее мы будем готовить рагу из русских креветок, которые мы привезли из Калужской области, - рассказал во время приготовления блюд Ивлев.

На фермерском рынке в Туле шеф-повар для рагу также приобрел местные лук, кабачки, чеснок.

Примечательно, что в рамках гастротура шеф-повар готовит только из локальных продуктов. Угощения могут получить все желающие.

Фото: КП-Тула

Фото: КП-Тула

А их в этот день на набережной было больше сотни. Блюда от известного шеф-повара разошлись вмиг. Осталось время и на фотосессию с поклонниками телеведущего.

Но и без пряников шеф-повар из Тулы точно не уедет. Один из них - именной - ему уже презентовали по приезде.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Позже уже на Казанской набережной маэстро раскрыл свои предпочтения относительно тульского лакомства:

- Я знаю, что есть тульские пряники с двумя начинками: с вареной сгущенкой и повидлом. Лучше всего с яблочным и сливовым. Они немножко кисленькие. Тесто пряника и так сладкое. Повидло немножко кислит. А если еще сделать чай, добавить лимончик. Это вообще взрыв башки. Нет, со сгущенкой я тоже люблю. Но уже не так.

Константин Ивлев заявил, что его фирменный секрет прост. Ему хочется поделиться вкусными рецептами, интересными специалитетами с гостями и жителями города, в данном случае, Тулы.

Напоследок Константин Ивлев передал привет всем читателям «Комсомолки».

Константин Ивлев в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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