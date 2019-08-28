2019-08-28T16:28:11+03:00
Звезды

Шеф-повар Константин Ивлев угостит туляков блюдами из продуктов местных фермеров

Тула стала одним из городов, который телеведущий посетит в рамках своего гастрономического путешествия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Канал «Пятница!»Фото: Канал «Пятница!»
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Шеф-повар Константин Ивлев угостит туляков блюдами из продуктов местных фермеров. 28 августа маэстро и его команда будут ждать туляков на Казанской набережной. Начало мероприятия в 14.00.

Шеф-повар посетит Тулу в рамках гастрономического тура. Готовить из локальных продуктов будут прямо в оборудованном фудтраке. Едой угостят всех желающих, а также проведут мастер-классы и устроят кулинарные батлы.

Гастротур Константина Ивлева стартовал 24 августа. Он продлится до 2 сентября. За это время вместе со своей командой он исколесит 8 городов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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