2019-08-27T18:07:45+03:00
Общество

Алексей Дюмин: фотохроника года

28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполняется 47 лет. «Комсомолка» публикует фоторепортаж с участием главы региона. Знаковые события, встречи, решения, направленные на развитие Тульской области
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09.05. Алексей Дюмин: «День Победы - это наш главный, священный праздник!»09.05. Алексей Дюмин: «День Победы - это наш главный, священный праздник!»

05.06 В Кремле глава региона презентовал реализованный инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Завод запущен благодаря личному участию Алексея Дюмина.

05.06 В Кремле глава региона презентовал реализованный инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Завод запущен благодаря личному участию Алексея Дюмина.

16.07 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Алексея Дюмина ознакомился с главными достопримечательностями оружейной столицы.

16.07 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Алексея Дюмина ознакомился с главными достопримечательностями оружейной столицы.

02.07 Алексей Дюмин передал автобус академии ПФК «Арсенал». Губернатор подчеркнул, что собственная академия для футбольного клуба – это источник новых талантливых игроков.

02.07 Алексей Дюмин передал автобус академии ПФК «Арсенал». Губернатор подчеркнул, что собственная академия для футбольного клуба – это источник новых талантливых игроков.

07.08 Алексей Дюмин передал учреждениям соцобслуживания 11 автомобилей, приобретенных в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

07.08 Алексей Дюмин передал учреждениям соцобслуживания 11 автомобилей, приобретенных в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

26.07 Под председательством Алексея Дюмина прошло заседание рабочей группы «Промышленность» Государственного совета РФ.

26.07 Под председательством Алексея Дюмина прошло заседание рабочей группы «Промышленность» Государственного совета РФ.

19.07 Глава региона Алексей Дюмин и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров осмотрели экспозиции новых технических средств и технологий в железнодорожной сфере.

19.07 Глава региона Алексей Дюмин и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров осмотрели экспозиции новых технических средств и технологий в железнодорожной сфере.

29.05 Алексей Дюмин наградил победителей турнира EuroChem Cup-2019 в г. Новомосковске. Губернатор способствует созданию крепкой базы для развития хоккея в регионе.

29.05 Алексей Дюмин наградил победителей турнира EuroChem Cup-2019 в г. Новомосковске. Губернатор способствует созданию крепкой базы для развития хоккея в регионе.

27.06 Президент России Владимир Путин вместе с Алексеем Дюминым на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» осмотрели экспозиции оборонно-промышленных предприятий холдингов, в состав которых входят предприятия Тульской области.

27.06 Президент России Владимир Путин вместе с Алексеем Дюминым на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» осмотрели экспозиции оборонно-промышленных предприятий холдингов, в состав которых входят предприятия Тульской области.

25.06 Глава региона и заместитель Председателя Правительства РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко провели выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля.

25.06 Глава региона и заместитель Председателя Правительства РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко провели выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля.

08.05 На торжественном открытии парка «Патриот – Тула» заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года.

08.05 На торжественном открытии парка «Патриот – Тула» заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года.

05.07 Алексей Дюмин поздравил сотрудников Туламашзавода с 80 – летним юбилеем предприятия. Глава региона поблагодарил нынешнего руководителя предприятия Евгения Дронова за эффективную организацию работы.

05.07 Алексей Дюмин поздравил сотрудников Туламашзавода с 80 – летним юбилеем предприятия. Глава региона поблагодарил нынешнего руководителя предприятия Евгения Дронова за эффективную организацию работы.

04.07 Алексей Дюмин встретился с участниками и победителями «Дельфийских игр - 2019», а также их преподавателями. Глава региона поздравил ребят с успешным выступлением на одном из самых престижных соревнований для талантливой молодежи.

04.07 Алексей Дюмин встретился с участниками и победителями «Дельфийских игр - 2019», а также их преподавателями. Глава региона поздравил ребят с успешным выступлением на одном из самых престижных соревнований для талантливой молодежи.

09.08 Алексей Дюмин встретился с жителями во время рабочей поездки в Суворовский район.

09.08 Алексей Дюмин встретился с жителями во время рабочей поездки в Суворовский район.

01.06 исполнилось 175 лет со дня рождения великого русского художника Василия Поленова. Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В. Д. Поленова картину художника.

01.06 исполнилось 175 лет со дня рождения великого русского художника Василия Поленова. Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В. Д. Поленова картину художника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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