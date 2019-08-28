Алексей Дюмин: фотохроника года
05.06 В Кремле глава региона презентовал реализованный инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Завод запущен благодаря личному участию Алексея Дюмина.
16.07 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Алексея Дюмина ознакомился с главными достопримечательностями оружейной столицы.
02.07 Алексей Дюмин передал автобус академии ПФК «Арсенал». Губернатор подчеркнул, что собственная академия для футбольного клуба – это источник новых талантливых игроков.
07.08 Алексей Дюмин передал учреждениям соцобслуживания 11 автомобилей, приобретенных в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
26.07 Под председательством Алексея Дюмина прошло заседание рабочей группы «Промышленность» Государственного совета РФ.
19.07 Глава региона Алексей Дюмин и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров осмотрели экспозиции новых технических средств и технологий в железнодорожной сфере.
29.05 Алексей Дюмин наградил победителей турнира EuroChem Cup-2019 в г. Новомосковске. Губернатор способствует созданию крепкой базы для развития хоккея в регионе.
27.06 Президент России Владимир Путин вместе с Алексеем Дюминым на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» осмотрели экспозиции оборонно-промышленных предприятий холдингов, в состав которых входят предприятия Тульской области.
25.06 Глава региона и заместитель Председателя Правительства РФ - Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко провели выездное заседание оргкомитета по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля.
08.05 На торжественном открытии парка «Патриот – Тула» заместитель Министра обороны РФ Андрей Картаполов передал главе региона Алексею Дюмину точную историческую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года.
05.07 Алексей Дюмин поздравил сотрудников Туламашзавода с 80 – летним юбилеем предприятия. Глава региона поблагодарил нынешнего руководителя предприятия Евгения Дронова за эффективную организацию работы.
04.07 Алексей Дюмин встретился с участниками и победителями «Дельфийских игр - 2019», а также их преподавателями. Глава региона поздравил ребят с успешным выступлением на одном из самых престижных соревнований для талантливой молодежи.
09.08 Алексей Дюмин встретился с жителями во время рабочей поездки в Суворовский район.
01.06 исполнилось 175 лет со дня рождения великого русского художника Василия Поленова. Алексей Дюмин подарил музею-заповеднику В. Д. Поленова картину художника.
ИСТОЧНИК KP.RU