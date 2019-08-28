Алексей Дюмин: фотохроника года

Русская Шамбала: Люди на Соловках «осоловевшие», цены — как в Магадане, зато Бог — рядом

Корреспонденты «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов попытались понять, что представляет собой архипелаг в Белом море: туристический аттракцион или место силы России