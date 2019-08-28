«ESTM» - импортозамещение в действии

Предприятие «Энгельсспецтрубмаш», выпускающее гибкие насосно-компрессорные трубы (ГНКТ) для нефте- и газодобывающей промышленности, - один из достойных примеров движения в этом направлении.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, «ESTM» - одно из первых производств, запущенных на территории ОЭЗ «Узловая». Корреспонденты «КП» приезжают сюда не первый раз.

Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов

- Вопрос собственного производства ГНКТ или колтюбинговых труб назревал давно, - говорит генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов. – Пионерами в технологии в 70-х годах прошлого столетия стали США, затем подключился Китай. Нашим компаниям приходилось на протяжении последних десятилетий использовать продукцию этих стран, своего производства не было. В этом был огромный минус, поскольку потребители ГНКТ в России и СНГ ждали заказ от зарубежных партнеров по несколько месяцев. И это при условии полной предоплаты. Предсказать, на сколько скважинных операций хватит имеющейся трубы сложно, наши компании перестраховывались, заказывая продукцию впрок. Представьте, какие оборотные средства затрачивались, чтобы иметь запас трубы.

- В последние годы вопрос серьезно осложнили экономические санкции…

- Именно! Поэтому руководством компании ООО «ESTM» было принято решение об открытии собственного производства колтюбинговых труб, которое бы ничем не уступало американским и китайским аналогам. В 2016 году на международном экономическом форуме в Сочи подписано соглашение о строительстве производства. Компания инвестировала в проект свыше 1,6 млрд рублей.

- Производственный комплекс создан на территории ОЭЗ «Узловая». Не жалеете, что выбрали именно эту площадку?

- Нет, конечно! При выборе свою роль сыграли три фактора. Первый – логистика: ОЭЗ «Узловая» имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь на пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и автомобильной дороги «Тула - Новомосковск». Это удобно с учетом того, что сырье для наших труб мы получали в основном из Европы, а готовую продукцию отправляем на восток и на юг. Второй момент – экономические преимущества, которые есть у резидентов ОЭЗ «Узловая». И третье – большая и действенная поддержка правительства Тульской области и лично губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина.

- Вы сказали, что сырье для продукции используете в основном из Европы. Какова ситуация с отечественными производителями металла?

- С момента нашей последней встречи в феврале произошло много всего позитивного! Сегодня с удовлетворением могу констатировать, что мы постепенно «уходим» в этом вопросе от зарубежных поставщиков. Начиная с июня, с нами активно сотрудничает «Северсталь». Недавно мы получили большой заказ от трех «дочек» «Газпрома» в Надыме, Ноябрьске и Уренгое. Это пятилетний план, который будет реализовываться на продукции отечественного производства – как металла, так и изготавливаемых из него колтюбинговых труб. Надеемся, что со временем мы полностью будем работать только с российскими производителями сырья.

Несмотря на то, что у нас импортное оборудование, технология производства – отечественная. Аналогов нашему предприятию в России пока нет, а трубы по качеству не уступают американским, а китайские - превосходят! Срок получения заказа сократился с 4 месяцев до 4-14 дней в зависимости от того, есть ли труба на складе. Клиентам больше не требуется заказывать ГНКТ впрок.

За прошлый год мы поставили российским компаниям порядка 80 бунтов труб, в 2019 году планируемый объем - не менее 200 бунтов, что полностью «закроет» этот сегмент российского рынка.

- Пора задуматься и о выходе на международную арену…

- А мы уже там работаем! Наша цель – за счет высокого качества и конкурентоспособной цены занять нишу не только в России, но и продвигать продукцию по всему миру. Мы осуществляем поставки в Казахстан, Узбекистан, Румынию, «заходим» в Иран и на Ближний Восток. Интерес к нашим изделиям проявляет Саудовская Аравия, что неудивительно: помимо высокого качества продукции, через Каспийский логистический маршрут мы сможем сократить время доставки труб на Аравийский полуостров.

- Немного отойдем от реализации к продукту. Давайте напомним читателям, что из себя представляет колтюбинговая труба, в чем ее ценность?

- Обратимся к истории: за последние десятилетия ежегодное количество скважинных операций, выполняемых с ГНКТ, увеличилось на 80 %, этот рост поступательный и постоянный. Рынок четко реагирует на потребности нефтегазовых компаний, которые хорошо умеют считать деньги: никто не станет тратить средства на технологии, которые не оправдывают себя.

Актуально использование ГНКТ на «зрелых» месторождениях с низким пластовым давлением. Работа с «живой», незаглушенной скважиной, возможность постоянной закачки аэрированных жидкостей для поддержания депрессии на пласт и предотвращения загрязнения призабойной зоны пласта делает использование колтюбинга незаменимым для таких месторождений.

Сама труба ГНКТ представляет собой длинную конструкцию от 1,5 до 6 км, изготовленную из специальных низколегированных сталей с высокой наработкой на изгиб и механические воздействия в пределах лимита текучести. Материал позволяет до 60-80 раз наматывать трубу на барабан, спускать скважину под давлением, производить закачку жидкостей. Рецептура этих сталей отработана мировой нефтегазовой промышленностью и доказала свою надежность.

Мы полностью готовы удовлетворить спрос заказчиков на трубы ГНКТ больших диаметров: зависимость на них в России критическая – они крайне важны для проектов в области добычи трудноизвлекаемых запасов.

- Как осуществляется контроль качества на предприятии?

- У нас работает современная испытательная лаборатория, где проходит полный спектр исследований по физико-механическому контролю за выпускаемыми трубами.

- Вы уделяете особое внимание экологической безопасности производства…

- Обязательно. Все производственные решения на заводе рассматриваются с точки зрения экологической безопасности. Современные экологические решения применены и на этапе проектирования промышленной площадки: биологическая система очистки сточных вод, использование экологически безопасных технологических жидкостей в замкнутом цикле и др.

- Сколько у вас рабочих мест, какие специальности востребованы?

- В начале запуска производства было около 40 сотрудников, сейчас более 80. В связи с растущим объемом производства мы перешли на двух участках на круглосуточный график работы. Из рабочих специальностей нам требуются сварщики и операторы прокатного стана. Поначалу мы привлекали специалистов из Новомосквска, Узловой и др. Теперь возникла потребность в профессионалах другого профиля, например, дефектоскопистах. Мы приглашаем на работу жителей областного центра – решаем вопрос о доставке автобусом сотрудников из Тулы на предприятие и обратно.

- Каковы ближайшие планы «ESTM»?

- Их много! В первую очередь это поддержание стабильно высокого качества продукции на уровне мировых стандартов, запуск второй линии производства, освоение новых видов продукции, расширение ассортиментной линейки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мы пообщались не только с сотрудниками завода, работающими здесь не первый день, но и услышали мнение недавно прибывших.

Дмитрий Стрельников:

Дмитрий Стрельников

- Я работаю сварщиком здесь почти два года, совсем не смущает, что приходится утром добираться на завод из Тулы на машине. К нашему предприятию есть интерес не только в России, но и в Европе. Здорово быть участником этого процесса, осваивать новые технологии. Мне предстоит отучиться два курса в ТулГУ: будущая специальность – инженер по сварке. Связываю дальнейший трудовой путь именно с «ESTM»!

Алексей Авдашин:

Алексей Авдашин

- Мой рабочий стаж сварщика - 20 лет. На этом предприятии я недавно – всего две недели, мне здесь нравится: достойная зарплата, работа недалеко от дома – я живу в деревне Огаревка. Очевидно, что «ESTM» открывает перед сотрудниками настоящие перспективы для развития и роста! Это очень для меня важно.

Подробнее о работе компании «ESTM»: http://estm-tula.com/