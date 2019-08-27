2019-08-27T16:53:24+03:00
Спорт

Тульский десантник одержал победу на соревнованиях в США

Эта победа для туляка стала 30-й
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В поединке турнира Bellator 225 тульский десантник победил америкаца Мэтта Митриона.

39-летний Сергей Харитонов проходил службу в Туле и долгое время жил в нашем городе, а сейчас выступал в США на ежегодных соревнованиях по смешанным единоборствам. Для российского спортсмена эта победа стала уже 30-й.

СПРАВКА КП

Сергей Харитонов.

Родился 18 августа 1980 года в Плесецке Архангельской области.

Профессиональный российский спортсмен, известный по выступлениям в боях по смешанным единоборствам. На его счету победы над Андреем Орловским, Мурило Руа, Сэмми Схилтом, Педро Риззо, Фабрицио Вердумом и Алистаром Оверимом. С 2009 года Харитонов также проводит бои по правилам профессионального кикбоксинга.

Мастер спорта международного класса по боксу

Мастер спорта международного класса по боевому самбо

Шестикратный чемпион ВДВ по рукопашному бою

Трехкратный чемпион вооруженных сил по рукопашному бою

Трехкратный чемпион России по рукопашному бою

Чемпион России по кикбоксингу

Двукратный чемпион мира по универсальному бою

Двукратный чемпион по вольному бою

Чемпион Евразии по боевому самбо

Неоднократный чемпион турниров по панкратиону

Чемпион турнира настоящих мужчин по боям без правил

Серебряный призер чемпионата России по боксу.

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В перерыве между соревнованиями Сергей дал эксклюзивное интервью «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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