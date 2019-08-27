На Зеленстрое в Туле установили новый светофор.

В Туле установили новый светофор. Он появился на пересечении пр. Ленина и улицы Грязева. Его появления ждали жители окрестных многоэтажек. Светофор должен облегчить транспортную проблему в микрорайоне.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что дорожная ситуация волнует туляков многие годы. Утром и вечером на южном въезде в город автомобилисты вынуждены простаивать в пробках. Ощущают неудобства и туляки, добирающиеся на общественном транспорте на работу. Для того чтобы добраться без опозданий в нужную точку, минуя Зеленстрой, приходится выходить из дома с большим запасом времени. Но даже в этом случае ты не застрахован от появления пробок.

Фото: Алексей ФОКИН

Поможет ли новый сфетофор избавить от пробок южный въезд в город, покажет время. Сейчас мнения туляков на этот счет разделились. Одни считают, что это одна из мер, которая поможет хоть немного исправить сложившуюся ситуацию, другие настроены категорично:

- Правильно! А то пробка с утра маленькая, давайте ещё в два раза увеличим, - комментируют ситуацию в соцсетях туляк.

- Ну, так как со столицей фонтанов не получилось, то попробуем стать столицей светофоров, - присоединяется другой пользователь.