2019-08-27T16:48:35+03:00
Общество

На Зеленстрое в Туле установили новый светофор

Поможет ли новый объект избавить от пробок южный въезд в город
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле установили новый светофор. Он появился на пересечении пр. Ленина и улицы Грязева. Его появления ждали жители окрестных многоэтажек. Светофор должен облегчить транспортную проблему в микрорайоне.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что дорожная ситуация волнует туляков многие годы. Утром и вечером на южном въезде в город автомобилисты вынуждены простаивать в пробках. Ощущают неудобства и туляки, добирающиеся на общественном транспорте на работу. Для того чтобы добраться без опозданий в нужную точку, минуя Зеленстрой, приходится выходить из дома с большим запасом времени. Но даже в этом случае ты не застрахован от появления пробок.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Поможет ли новый сфетофор избавить от пробок южный въезд в город, покажет время. Сейчас мнения туляков на этот счет разделились. Одни считают, что это одна из мер, которая поможет хоть немного исправить сложившуюся ситуацию, другие настроены категорично:

- Правильно! А то пробка с утра маленькая, давайте ещё в два раза увеличим, - комментируют ситуацию в соцсетях туляк.

- Ну, так как со столицей фонтанов не получилось, то попробуем стать столицей светофоров, - присоединяется другой пользователь.

На Зеленстрое в Туле установили новый светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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