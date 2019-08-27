В Туле утвердили перечень мест для выгула домашних животных. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин. Ответственность за содержание, эксплуатацию возложили на главные управления администрации по терокругам.

Перечень мест, отведенных для выгула домашних животных на территории Тулы:

ул. Новомосковская, в районе дома № 9;

ул. Курковая, в районе дома № 11;

ул. Дульная, в районе дома № 76 по ул. Пузакова 4;

ул. Ряжская, в районе дома № 25 (со стороны лесоторговой базы);

ул. М, Жукова, в районе домов 6-8;

ул. Серебровская, в районе домов 18-20;

пос. Косая Гора, ул. М. Горького, в районе домов 8-10;

ул. Калинина, территория березовой рощи.

Отметим, что ранее тулякам предложили выбрать места для размещения площадок для выгула собак. Предложения в администрации города будут принимать до 20 сентября. Их ждут на электронный адрес SuslinKS@cityadm.tula.ru.

В письме можно не только указать пожелания по размещению и оборудованию дополнительных площадок для выгула и дрессировки домашних животных, но и высказать предложения по совершенствованию уже существующих площадок в городе.

ВАЖНО!

Напомним, что правила запрещают выгул собак в общественных местах. Для выгула собак есть специально отведенные места, где животные должны находиться в наморднике и на коротком поводке. За нарушение правил предполагается штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

КСТАТИ

Где гулять с собакой в парке

В Комсомольском парке площадки находятся в центральной части парка и со стороны западного проезда.

В Центральном парке П. П. Белоусова - со стороны ул. Первомайской (в районе технических ворот) и со стороны ул. Тульского рабочего полка (в районе пляжа).

В Пролетарском парке (в районе прудов и со стороны улицы Новопарковой).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тулякам не хватает площадок для выгула собак?

Одной из проблем городской жизни является содержание домашних животных (подробности)

Люди и собаки в каменных джунглях

Что изменится для туляков со вступлением в силу Федерального Закона об ответственном обращении с животными (подробности)