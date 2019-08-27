2019-08-27T16:48:35+03:00
Общество

В Туле утвердили перечень мест для выгула домашних животных

В списке восемь адресов
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле утвердили перечень мест для выгула домашних животных. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин. Ответственность за содержание, эксплуатацию возложили на главные управления администрации по терокругам.

Перечень мест, отведенных для выгула домашних животных на территории Тулы:

ул. Новомосковская, в районе дома № 9;

ул. Курковая, в районе дома № 11;

ул. Дульная, в районе дома № 76 по ул. Пузакова 4;

ул. Ряжская, в районе дома № 25 (со стороны лесоторговой базы);

ул. М, Жукова, в районе домов 6-8;

ул. Серебровская, в районе домов 18-20;

пос. Косая Гора, ул. М. Горького, в районе домов 8-10;

ул. Калинина, территория березовой рощи.

Отметим, что ранее тулякам предложили выбрать места для размещения площадок для выгула собак. Предложения в администрации города будут принимать до 20 сентября. Их ждут на электронный адрес SuslinKS@cityadm.tula.ru.

В письме можно не только указать пожелания по размещению и оборудованию дополнительных площадок для выгула и дрессировки домашних животных, но и высказать предложения по совершенствованию уже существующих площадок в городе.

ВАЖНО!

Напомним, что правила запрещают выгул собак в общественных местах. Для выгула собак есть специально отведенные места, где животные должны находиться в наморднике и на коротком поводке. За нарушение правил предполагается штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

КСТАТИ

Где гулять с собакой в парке

В Комсомольском парке площадки находятся в центральной части парка и со стороны западного проезда.

В Центральном парке П. П. Белоусова - со стороны ул. Первомайской (в районе технических ворот) и со стороны ул. Тульского рабочего полка (в районе пляжа).

В Пролетарском парке (в районе прудов и со стороны улицы Новопарковой).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тулякам не хватает площадок для выгула собак?

Одной из проблем городской жизни является содержание домашних животных (подробности)

Люди и собаки в каменных джунглях

Что изменится для туляков со вступлением в силу Федерального Закона об ответственном обращении с животными (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле ограничат сквозной проезд по пр. Тимирязева
В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта
Что ждет туляков на День города 7 сентября
Туляк осужден за убийство сестры
Тульские юнармейцы полетают на дельталетах
Жительница Тульской области отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя
В Туле арестовали цыгана, продававшего через интернет несуществующий автомобиль
В Тульской области задержали дачного вора
Тулячка оставила без присмотра сумку и лишилась денег и мобильника
ДТП на трассе под Тулой: одного из водителей увезли на скорой с места аварии
Опасные грибы: в 2019 году в Тульской области 3 человека заразились ботулизмом
В среду, 28 августа, в южной части Тулы будет пониженное давление воды
В Туле с 9 этажа выпала женщина и разбилась насмерть
В Туле на улице Братьев Жабровых полыхала квартира
Водителей тульских трамваев проинструктировали как оказывать помощь маломобильным пассажирам
Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением насчет матча с «Оренбургом»
Туляк завоевал бронзу по рукопашному бою
Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Туляк, находясь в алкогольном опьянении, на чужой машине сбил насмерть двух человек