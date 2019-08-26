В День знаний за парты сядут более 52 тысяч тульских школьников

Совсем скоро наступит трепетный и волнительный, праздничный и долгожданный день. В День знаний за парты сядут 52 675 тульских школьников. Из них 6 124 - первоклассники.

Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 2 сентября. В школах состоятся уроки, посвященные истории, культуре Тульского края, безопасности, солидарности в борьбе с терроризмом.

Всего в 2019-2020 учебному году будет функционировать 81 образовательная организация. 2 сентября состоится торжественное открытие нового корпуса центра образования № 4 в п. Мясново. Он примет 100 школьников.

Из нововведений - на базе центров образования № 28, 48, 49 в этом году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Школьники смогут изучать «Технологию», «Информатику», «Основы безопасности жизнедеятельности» с внедрением новых форм и методов.

На базе ЦО № 4 и № 40 в этом году откроются мини-технопарки. Таким образом, в Туле будет действовать 9 мини-технопарков.

Более тысячи учащихся в предстоящем учебном году будут возить на автобусах. Они будут курсировать по 31 маршруту. В 2019 году купили автобус для ЦО № 53. Общее число транспортных средств составит 31. Они находятся на балансе 15 учреждений.