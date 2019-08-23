«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»

В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнёром Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который сегодня стартовал на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября. На время фестиваля «Ростелеком» обеспечил организаторов и посетителей мероприятия бесплатным доступом в интернет. Для этого специалисты компании установили на Красной площади 30 точек доступа, которые обеспечили её бесшовное покрытие. Доступ в Cеть возможен на скорости до 1.3 Гб/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до 6 тыс. пользователей одновременно, которые могут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.

Дмитрий Ким, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наши решения позволяют развернуть качественное покрытие беспроводным доступом в Сеть на мероприятиях любого уровня. Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» гарантирует полное соблюдение российского законодательства и предоставляет клиенту широкий спектр возможностей. Благодаря этой услуге уже шестой год подряд гости «Спасской башни» пользуются бесшовным доступом в интернет без сбоев и неполадок. Как и в прошлом году на фестивале мы используем специальное решение, которое позволяет подключиться к Wi-Fi даже иностранным гостям, пройдя авторизацию со своих мобильных устройств».

Для подключения к сети Wi-Fi пользователям необходимо выбрать из списка сеть ST_MAIN, авторизоваться с помощью кода, который будет направлен на мобильный телефон в виде SMS, либо с помощью логина/пароля, выданного иностранным участникам Фестиваля.

По данным организаторов XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» его планируют посетить несколько десятков тысяч зрителей, миллионы телезрителей увидят телевизионную трансляцию. На одиннадцатом фестивале в 2018 году за 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.