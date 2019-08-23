«Ростелеком» предложил тульской молодежи проверить интернет-грамотность

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников и студентов – часть социально-просветительского проекта «Изучи интернет - управляй им!», главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей Сети. Соревнования стартуют 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы активно поддерживаем талантливую молодежь, особенно в сфере развития ИТ-компетенций. Для подрастающего поколения, увлеченного информационными технологиями, чемпионат не только позволит найти применение своим знаниям, но и станет первым шагом для профессионального становления в будущем».

Тема Чемпионата-2019 − домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU. Подготовка к соревнованиям пройдет осенью на официальных страницах Чемпионата в Facebook и «ВКонтакте».

Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счёт в Чемпионате, могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

Итоги Чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:

Первое место – cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite;

Второе место – смартфон SamsungGalaxyA10;

Третье место – 3D-ручка XEONFuntastiqueRP800A.

Поощрительные призы от организаторов и партнеров Чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Основа проекта «Изучи интернет - управляй им!» – образовательный портал «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, функционировании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в Сети и многом другом. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами.

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.