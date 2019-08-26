Россиян предупредили о том, что биржи на облачных серверах могут быть небезопасными

«Биржи должны больше думать о безопасности и отказаться от облачных серверов, которые могут обанкротить их и их пользователей»

23 августа, из-за сбоя в веб-сервисах Amazon во всем мире случился коллапс криптовалютных бирж. Он произошел из-за сбоя в архитектуре серверов AWS и отправки более 500 ошибочных сообщений API. О проблемах с серверами в Токио и временном прекращении обслуживания и вывода средств уже сообщили биржи Binance, BitMex, KuCoin.

Глава биржи BXВ.io Kwun Phite, созданной разработчиком шанхайской фьючерсной биржи (входит в топ-5 в мире) так прокомментировал эту проблему: «Биржам пора перестать жадничать и отказаться от Cloud-серверов на AWS. Использование AWS для крупнейших бирж просто недопустимо. Наша биржа BXB.io работает на собственных серверах без сторонних решений и тратит в три-пять раз больше средств на поддержание стабильности, чем любая другая. Наши пользователи даже не заметили, что в мире что-то произошло».

В минувшую пятницу пользователи криптовалютных бирж столкнулись с невозможностью обслуживания или вывода средств. «Многие биржи используют чужие решения, покупая их на стороне, таких бирж от 30 до 50%. Что еще страшнее, некоторые биржи используют white label – готовые решения, когда платформы штампуются «под копирку». Если сторонние поставщики услуг используют cloud сервисы и AWS и они «падают», то их клиенты, биржи, тоже испытывают коллапс», - прокомментировал CEO BXВ.io Kwun Phite.

Тревожные новости поступали с криптовалютных бирж по всему миру. При этом есть доказательства, что ряд пользователей азиатских бирж из-за сбоя выводили 1BTC по цене 10 долларов США или вовсе по 30 центов! Неизвестно, были ли среди внезапно обогатившихся за копейки трейдеров российские пользователи. Также неизвестно, какое количество из аномальных сделок на бирже были в итоге отменены, а сколько средств в итоге удалось вывести по экстремально низкой цене.

Фото: материалы пресс-служб

«Отключение пока что не привело к фатальным изменениями цен на бирже, BTC в основном торгуется около $ 10 184,14, не затронутым отключением. Несмотря на сообщения о продаже BTC всего за 10 или даже 1 доллар, рынки по-прежнему относительно спокойны. Сейчас репутация многих бирж зависит от того, успеют ли они отклонить подозрительные сделки, - заявил CEO BXВ.io Kwun Phite. – Мы создавади свою платформу как финансисты, а не как программисты. Считаю, что нужно гнаться не за интерфейсом, а за стабильностью работы биржи в любых условиях, потому что любые коллапсы влияют на биржу, рынок, благосостояние пользователей. Нужно вкладывать средства в собственную архитектуру серверов, а не в дизайн».

На первой международной криптовалютной бирже для новичков трейдинга BXB.io также заявили, что намерены в будущем вложить порядка 10 миллионов долларов США в обеспечение безопасности своих серверов и считают это разумными и правильными затратами.