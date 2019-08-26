Тульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом»

В воскресенье, 25 августа, «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. Игра проходила на Центральном стадионе Тулы с 21.30.

Голы у канониров забили Александр Ломовицкий и Евгений Луценко. У соперников — Джордже Деспотович.

По итогам матча «Арсенал» набрал 13 очков, что всего на 1 очко отделяет «оружейников» от лидирующей группы.

В следующей игре «Арсенал» сразится с московским с ЦСК.