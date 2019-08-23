2019-08-23T16:44:13+03:00
Общество

24 августа в Туле пройдет День кино

Мероприятие состоится сразу на нескольких площадках города: Казанской набережной, улице Металлистов и в атриуме Тульского кремля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Кинопраздник пройдет в рамках XX Юбилейного Фестиваля Кинокомедии «Улыбнись, Россия!».

С 12:00 и до полуночи всех посетителей ждет насыщенная программа: спектакль Максима Аверина, выступление групп «Доктор Ватсон» и Замотаев Бэнд, а также экстремальное мотошоу, аниматоры, ростовые куклы и тантамарески, детская анимационная программа с любимыми героями мультфильмов. В завершении праздника гостей ждет фейерверк.

Тематика площадок молодежного пространства «Газон» также будет посвящена кинематографу. В рамках проекта «ТОП -PEOPLE» туляки узнают, как создается кино на мастер-классе от режиссера сериала «Кремлевские курсанты», который состоится в 18:00.

В рамках тематической экскурсии «Стоп, снято!» можно будет узнать, какие фильмы снимались в Туле и кто из кинознаменитостей является уроженцем нашего славного города. В блоке игротеки представит традиционные настольные и напольные игры, большие игры "Спортлото - 82" и "КиноКрокодил", а также городская интеллектуальная игра "Врубильник". А на площадке мастер-классов у туляков будет возможность создать мультипликации в стиле Stop Motion и нарисовать героя анимационного фильма «Как приручить дракона».

В кинотеатре под открытым небом пройдет просмотр фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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