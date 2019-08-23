2019-08-23T16:06:55+03:00
Общество

В Туле через два года появится мост через Упу

Как сейчас выглядят площадки, через которые пройдет переправа, и какой результат жителям стоит ждать [фото]
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Эскизный проект будущего мостаЭскизный проект будущего моста
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Давно назревшей проблеме с пробками в часы пик в районе Зареченского моста, кажется, скоро положат конец. Еще в 2016 году городские власти признавали: движение автомобилей в Туле сегодня настолько перегружено, что мост будет востребован у горожан.

В скором времени часть нагрузки на себя должна взять новая переправа через Упу. К ее строительству приступят в июле 2020 года. Через год работы завершат.

Так будет выглядеть мост

Так будет выглядеть мост

Мост возведут в рамках муниципального заказа. Планируется, что 60% суммы в проект вложат из регионального бюджета, еще 40% – из городского.

Такой вид открывается с ул. Набережная Дрейера сейчас

Такой вид открывается с ул. Набережная Дрейера сейчас

Сейчас разработана дорожная карта реализации проекта. Заключение единого контракта на проектирование и строительство моста может состояться уже в конце года. Туляки уже могут видеть эскизный проект. Также сформирован перечень земельных участков, необходимых для организации подъездных путей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сооружение будет бесплатным для автомобилистов, несмотря на звучавшие ранее заявления.

Отметим, что сроки строительства моста через Упу переносились несколько лет. Заговорили о его необходимости в 2014 году. Тогда было подписано соглашение о строительстве моста. По переправе автомобилисты должны были начать курсировать в 2016 году.

Со стороны Московского вокзала можно увидеть, где будет пролегать мост

Со стороны Московского вокзала можно увидеть, где будет пролегать мост

Обещали, что четырехполосный платный мост через реку соединит улицу Фрунзе и улицу Курковую. С единственной оговоркой - мост должен быть платным.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Стоимость проезда для легковых автомобилей могла составить 30 рублей. Бесплатно должен был ездить общественный транспорт и спецтранспорт.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В 2017 году выяснилось, что существуют некоторые трудности. После того как проектировщики проложили перспективную трассу моста и подъездных дорог, выяснилось, что мост частично расположился на частных участках. С первым собственником земельных участков — АО «АК «Туламашзавод» - вопрос решили.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Но остался еще один небольшой земельный участок, который попал в границы проектирования. Участок было решено изымать в муниципальную собственность по суду с выплатой компенсации согласно оценочной стоимости земли.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Затем о строительстве моста вспомнили в 2018 году. Стоимость проезда по мосту собирались повысить примерно до 50 рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Однако по итогу инвесторов, желающих возводить мост, так и не нашлось. Да и саму идею платного моста признали нежизнеспособной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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