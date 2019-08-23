В Туле через два года появится мост через Упу

Давно назревшей проблеме с пробками в часы пик в районе Зареченского моста, кажется, скоро положат конец. Еще в 2016 году городские власти признавали: движение автомобилей в Туле сегодня настолько перегружено, что мост будет востребован у горожан.

В скором времени часть нагрузки на себя должна взять новая переправа через Упу. К ее строительству приступят в июле 2020 года. Через год работы завершат.

Так будет выглядеть мост

Мост возведут в рамках муниципального заказа. Планируется, что 60% суммы в проект вложат из регионального бюджета, еще 40% – из городского.

Такой вид открывается с ул. Набережная Дрейера сейчас

Сейчас разработана дорожная карта реализации проекта. Заключение единого контракта на проектирование и строительство моста может состояться уже в конце года. Туляки уже могут видеть эскизный проект. Также сформирован перечень земельных участков, необходимых для организации подъездных путей.

Фото: Алексей ФОКИН

Сооружение будет бесплатным для автомобилистов, несмотря на звучавшие ранее заявления.

Отметим, что сроки строительства моста через Упу переносились несколько лет. Заговорили о его необходимости в 2014 году. Тогда было подписано соглашение о строительстве моста. По переправе автомобилисты должны были начать курсировать в 2016 году.

Со стороны Московского вокзала можно увидеть, где будет пролегать мост

Обещали, что четырехполосный платный мост через реку соединит улицу Фрунзе и улицу Курковую. С единственной оговоркой - мост должен быть платным.

Фото: Алексей ФОКИН

Стоимость проезда для легковых автомобилей могла составить 30 рублей. Бесплатно должен был ездить общественный транспорт и спецтранспорт.

Фото: Алексей ФОКИН

В 2017 году выяснилось, что существуют некоторые трудности. После того как проектировщики проложили перспективную трассу моста и подъездных дорог, выяснилось, что мост частично расположился на частных участках. С первым собственником земельных участков — АО «АК «Туламашзавод» - вопрос решили.

Фото: Алексей ФОКИН

Но остался еще один небольшой земельный участок, который попал в границы проектирования. Участок было решено изымать в муниципальную собственность по суду с выплатой компенсации согласно оценочной стоимости земли.

Фото: Алексей ФОКИН

Затем о строительстве моста вспомнили в 2018 году. Стоимость проезда по мосту собирались повысить примерно до 50 рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Однако по итогу инвесторов, желающих возводить мост, так и не нашлось. Да и саму идею платного моста признали нежизнеспособной.