Горячая пора для дачников может обернуться нешуточным заболеванием. Не менее внимательны должны быть туляки, отправляясь в лес. И вот почему.

За 7 месяцев этого года в Тульской области зафиксировали 92 случая заболевания мышиной лихорадкой. Показатель вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,4 на 100 тысяч населения). Цифра также выше в 1,9 раза среднероссийского показателя (3,25 на 100 тысяч населения).

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА»?

«Мышиная лихорадка» – это острое вирусное заболевание. Для него характерно появление лихорадки, общее отравление организма и поражение почек. Может привести к летальному исходу и инвалидности.

Человек заражается: вдохнув воздух, зараженный вирусом; если вирус попал на кожу или слизистые оболочки глаза, носа, рта; через укус грызуна; после контакта с предметами, на которых есть биологические выделения грызунов.

Например, ее можно подхватить в лесу. Это обычная среда обитания для мышей-полевок. С осторожностью надо относиться к уборке в долго пустующих строениях: дачах, сараях, складах, подвалах.

- Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является природно-очаговым заболеванием для Тульской области, - комментирует "Комсомолке" главный специалист по инфекционным болезням Инна Мартюшова. - Переносчики - мелкие грызуны, в основном - рыжая полевка. Заражение происходит алиментарным путём - при проглатывании продуктов, загрязненных выделениями грызунов, или через воду, а также при попадании зараженного материала в ранки на коже. Действительно, можно заразиться этой болезнью в лесу, если есть немытые ягоды, или не мыть руки перед едой. Рискуют заражением и те, кто пьет некипяченую воду из источников или купаются в неустановленных местах.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

С момента заражения до появления первых симптомов заболевания может пройти от 7 до 46 дней.

По словам Инны Мартюшовой, заболевание начинается, как правило, с повышения температуры до 38-40 градусов, сильной головной боли, может быть ухудшение зрения (расплывчатость пред глазами), бессонница. У некоторых больных отмечается покраснение кожи лица и шеи.

В отличие от ОРВИ при ГЛПС нет насморка, боли в горле. С 3-6-го дня от начала заболевания может развиваться поражение почек и геморрагический синдром - уменьшается количество отделяемой мочи, появляются боли в пояснице, тошнота, рвота, кровоизлияния в склеры, геморрагии на коже, иногда - кровотечения. При легком течении эти симптомы могут отсутствовать.

При подозрении на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом рекомендуется сразу же обратиться к участковому врачу.

Отметим, что вакцина от ГЛПС не разработана.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

- Проводить только влажную уборку;

- Истреблять грызунов на дачных участках и в домах;

- Не сидеть на траве;

- Не спать на сене;

- Мыть лесные ягоды перед употреблением;

- Мыть руки перед едой;

- Хранить продукты в недоступном месте для грызунов;

- Кипятить воду из родников;

- На пикнике избегать густых кустарников и травы, старых пней, поваленных деревьев.

А КАК У НИХ?

О бушующей мышиной лихорадке сообщают в ряде регионов страны. Пик заболеваемости, как правило, фиксируется с июня по октябрь.

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