Паралимпийцы, попавшие в ДТП в Тульской области, получили новые коляски

Паралимпийцы, попавшие в ДТП в Алексине, получили новые инвалидные коляски. Они стали заменой поврежденным в ДТП. Модели колясок выбрали по рекомендациям тренеров сборной России. Закупили их на внебюджетные средства по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Сейчас спортсмены продолжают подготовку к участию в чемпионате Европы по бочче. На соревнования паралимпийцы отправятся буквально через неделю.

Членов Паралимпийской сборной России - Диану Цыплину, Александра Легостаева и Сергея Сафина - сбил водитель легковушки вечером 19 августа. Ребята приехали в Алексин готовиться к соревнованиям.

В момент аварии все трое двигались по обочине, как вдруг на них наехал мужчина на "Шевроле". После случившегося водитель попытался скрыться с места ДТП. Но по дороге потерял автомобильный номер. По нему и удалось выйти на след мужчины.

Тогда и выяснилось: 39-летний местный житель продолжительное время лишен прав. Делом теперь занимаются полицейские. Спортсмены отделались легкими травмами.