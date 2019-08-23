В Тульском кремле археологи обнаружили фундамент древнего собора

В рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля, на его территории специалистами РАН проводятся археологические раскопки. Работы ведутся на месте существующего в 17-18 веках каменного Успенского собора. Площадь исследуемой территории в данный момент составляет 52 квадратных метра.

В ходе раскопок археологами был найден фундамент древнего тульского храма, который и активно изучается специалистами. Кроме того, эксперты обнаружили и другие артефакты, рассказывающие о многих аспектах жизни туляков XVI-XVII веков: фрагменты керамики, стеклянной посуды, наконечники стрел, монеты, элементы одежды (поясные бляшки, сапожные подковы).

Также были найдены и фрагменты человеческих останков. Однако это не следы древнего кладбища, что в целом характерно для территории соборов. Самих могил обнаружено не было, найдены лишь фрагментарные костные останки. Предполагается, что они могли быть смещены в земле при строительстве Успенского собора, заложенного в XVII веке.

Большую часть найденных артефактов передадут в фонт музея «Тульский кремль». Там они будут составлять часть большой выставочной экспозиции, которая уже хранится в музее.

Работы на территории Тульского кремля планируют продолжить до середины сентября, затем на месте раскопок установят так называемое археологическое окно — стеклянное сооружение, органично вписанное в общий вид и архитектуру кремля. Через него туляки и гости города смогут увидеть найденные экспонаты непосредственно на их историческом месте.