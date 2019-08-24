Наркоман убил 92-летнего ветерана войны в Калужской области

Поражающая своим цинизмом история произошла в городе Малоярославец Калужской области. 20 августа в одной из квартир нашли тело 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

У Бориса Игнатьева присутствовали многочисленные повреждения в области головы и туловища. По версии следствия, убийца нанес их не менее 10.

Когда именно произошло убийство, установят эксперты. По предварительным данным, ветеран пролежал в квартире несколько дней, прежде чем его тело обнаружили.

- 24 августа по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Малоярославца, - сообщили в СУ СК РФ по Калужской области. - По информации следствия, подозреваемый является потребителем наркотических средств, преступление совершил с целью хищения денег потерпевшего.

Фото: СУ СК РФ по Калужской области

По некоторым данным, финансы мужчине нужны были как раз для покупки запрещенных веществ. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Борис Валерьянович во время войны был снайпером. Он гордился своим личным счетом – он уничтожил 8 фашистов.

В свою квартиру ветеран Великой Отечественной войны переехал в мае 2014 года. Он был доволен ей - уютная и светлая однушка. В интервью местным СМИ Борис Игнатьев рассказывал, что раньше ему приходилось таскать воду из оврага, а удобства были во дворе.

21 августа Борису Игнатьеву могло бы исполниться 93 года.