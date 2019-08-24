В Туле в день матча «Арсенал» - «Оренбург» продлят работу городского транспорта
25 августа транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле в день матча «Арсенал» - «Оренбург» продлят работу городского транспорта. 25 августа он будет курсировать в позднее время на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский и Зареченский округа, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок «Центральный стадион» и «Улица Первомайская».
Администрация Тулы поддержала инициативу футбольного клуба, учитывая позднее время окончания матча и повышенный зрительский интерес к нему.
Напомним, 25 августа «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» матч 7 тура РПЛ. Начало матча в 21:30.
ИСТОЧНИК KP.RU