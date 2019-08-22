2019-08-22T11:49:11+03:00
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В тульском экзотариуме появились варан и долгохвостка

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

В тульском экзотариуме появились варан Сальвадора и шестилинейчатая долгохвостка после окончания карантинного периода.

Варан Сальвадора, или Крокодиловый варан является самым крупным вараном в своем ареале (Новая Гвинея). Это длиннохвостая древесная ящерица. Эти вараны предпочитают селиться в мангровых болотах и прибрежных тропических лесах, являясь доминирующим хищником. С этим видом рептилий связано множество местных суеверий.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний момент тульский экзотариум – единственный зоопарк, где представлены эти ящерицы. Увидеть Варана Сальвадора можно как в новом (ЦПКиО им.П.П.Белоусова), так и в старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26. Этот вид крайне редко можно увидеть в зоопарках.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Шестилинейчатая долгохвостка - это небольшие, стройные ящерицы. Название свидетельствует об особенностях строения тела. Длина хвоста может превышать длину рептилии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Эти ящерицы встречаются преимущественно в азиатских регионах: в Японии, на Дальнем Востоке, в большей части Восточной и Юго-Восточной Азии и в Индонезии. Обитают во влажных лесах и на поросших травянистой растительностью открытых участках, среди камней.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Увидеть этих ящериц можно в новом здании Экзотариума (в ЦПКиО им П.П.Белоусова).

ИСТОЧНИК KP.RU

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