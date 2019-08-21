2019-08-21T17:32:41+03:00
Общество

Где размещаются треноги в Тульской области с 23 августа по 5 сентября

"Комсомолка" публикует список адресов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области меняют дислокацию. С 23 августа по 5 сентября они будут размещаться на 41 точке. Пять из них будут находиться в Туле.

Список

Список

Список

Список

Отметим, что в Тульской области перед треногами установили информационные таблички. Они предупреждают водителей о наличии о фото-видео контроля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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