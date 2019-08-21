Где размещаются треноги в Тульской области с 23 августа по 5 сентября
"Комсомолка" публикует список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
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Передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения ГИБДД УМВД России по Тульской области меняют дислокацию. С 23 августа по 5 сентября они будут размещаться на 41 точке. Пять из них будут находиться в Туле.
Список
Список
Отметим, что в Тульской области перед треногами установили информационные таблички. Они предупреждают водителей о наличии о фото-видео контроля.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU