2019-08-21T09:39:16+03:00
Общество

Немецкий защитник усилил тульский "Арсенал"

Роберт Бауэр подписал долгосрочный контракт с клубом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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Немецкий защитник усилил тульский "Арсенал". Роберт Бауэр подписал долгосрочный контракт с клубом. 24-летний футболист будет выступать под номером 4.

Роберт - воспитанник «Ингольштадта». В его составе он дебютировал в 2015 году в немецкой бундеслиге.

Отмечается, что на счету игрока более 40 матчей за бременский «Вердер». В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».

Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии. Его также называют универсалом, способным играть в обороне и на позиции опорного полузащитника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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