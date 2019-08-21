Немецкий защитник усилил тульский "Арсенал". Роберт Бауэр подписал долгосрочный контракт с клубом. 24-летний футболист будет выступать под номером 4.

Роберт - воспитанник «Ингольштадта». В его составе он дебютировал в 2015 году в немецкой бундеслиге.

Отмечается, что на счету игрока более 40 матчей за бременский «Вердер». В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».

Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии. Его также называют универсалом, способным играть в обороне и на позиции опорного полузащитника.